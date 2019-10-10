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高通首席技术官：5G+AI是至关重要的组合

2019-10-10 12:18:17来源：TechWeb作者：Suky责编：嗜橙评论：

高通首席技术官詹姆斯•汤普森（James H. Thompson）博士在“5G主题活动日”上透露，最近十年，高通一直在开展AI研发工作，但是其重点并非云端AI，而是在低功耗、由电池供电的小型终端上运行深度神经网络和深度学习。

5G具有高速率、低时延等特性，为人工智能的应用增加了很多可能。高通CTO詹姆斯•汤普森博士认为，5G和AI，是至关重要的组合。尽管现在的移动通信技术能够连接终端和云，只是由于网络时延，难免会影响用户体验，这也是很多用户不想使用云服务的原因之一。如果解决了时延问题，很可能就会带来良好的应用效果。

例如在智能交通场景里，位于道路交叉口的大量摄像头从多个角度观察交通情况，汽车本身配备的摄像头、雷达等也能获得周围的道路信息，这些数据可通过5G网络进行融合应用，比如智能预测路上行人的情况，避免发生交通事故。詹姆斯•汤普森博士说，每年约有120万人死于道路交通事故，这一数据令人震惊，5G和AI技术的综合应用，有望大幅减少交通事故。

除了智能交通，“5G+AI”还将广泛应用于智能制造、智能家居、智慧安防等领域，产生巨大的价值。研究数据显示，预计到2025年，人工智能衍生的商业价值将达到5.1亿美元，到2035年，5G将在全球创造12.3万亿美元的经济产出。这一系列数据的背后，实质上是5G、AI等科技在推动经济社会各领域快速发展，让我们的生活变得更美好。

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关键词：高通5GAI

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