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Reno Ace搭载超现实画质增强技术，游戏画面更加生动

2019-10-10 14:30:32来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家10月10日消息 Reno新品发布会正在正进行中，Reno Ace除了搭载90Hz屏幕和65W快充外还支持GCP超现实画质增强技术，一起来了解一下吧。

据介绍，OPPO联合高通开发了GCP超现实画质增强技术。它会针对游戏的色彩还原、材质质感、光影效果进行独立参数调试，同时对游戏画面中的色块进行降噪和锯齿处理，让游戏画面更加清晰和生动。目前支持超现实画质增强的游戏有 5 款：王牌战士、王者荣耀、和平精英、坦克世界和斗破苍穹，之后会有更多游戏加入其中。

另外，Reno Ace为了解决游戏中的掉帧、卡顿问题，采用了高通骁龙 855 Plus处理器、最高12GB的LPDDR4x的内存、最高256GB的UFS3.0 闪存，还有基于系统底层的游戏优化方案——Frame Boost 帧率加速。在 Frame Boost 2.0 的优化下，以和平静精英为例，帧率稳定性可提升至多 41.1%，在一些HDR高帧率的场景中，画面卡顿概率可降低 50%。

散热方面，Reno Ac采用了复合碳纤维材料“冰碳”，它在垂直方向上的导热效率是硅脂的 3 倍，可快速将热量导至VC均热冷凝铜版，配合多层石墨散热片，能为手机迅速降温，释放手机性能。

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关键词：OPPOreno ace

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