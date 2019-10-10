一加6T现已推送Android 10.0公测版更新

IT之家10月10日消息 据一加社区官方消息，一加6T Android 10.0公测版现已推送，详情如下。
▲图源IT之家网友投稿
【更新日志】
系统
更新至Android 10版本
全新的UI设计，轻快流畅操作体验，更多细节等您发现
新增位置信息管理权限，支持仅在使用该应用时允许
全新个性化设置体验，支持图标形状更改应用到快捷设置
全屏手势
新增底部横条，支持左右滑动横条切换应用的体验
游戏空间
全新游戏空间，自动汇集您喜爱的游戏，为您带来流畅的游戏加速体验
息屏显示
支持基于场景化息屏显示天气、日程、音乐等信息 （设置 - 显示 - 息屏显示 - 场景化信息）
短信
新增短信关键字拦截，帮您免受骚扰短信打扰（信息 - 拦截记录 - 骚扰拦截设置 - 短信关键词拦截）
【已知问题】
三方应用
第三方应用可能不兼容列表，查看下载附件压缩包
【更新方法】
全量包下载方式：
1、OnePlus 6T下载点我 MD5：09d7f09e4057c2af3555218d1af641f0
从 OnePlus 6T Android P稳定版/公测版/Android Q DP版刷到 Android 10.0公测版教程：
温馨提示：请先确认您的手机系统是否已更新至最新稳定版或公测版，如没有，请务必更新至最新稳定版本（OnePlus 6T），或最新公测版本（OnePlus 6T）；为避免数据丢失，升级前请务必先备份
1、从指定地址下载OnePlus 6T Android 10.0 公测ROM升级压缩包
2、将ROM升级压缩包拷贝到手机根目录
3、设置 -> 系统升级 -> 右上角icon -> 本地升级 -> 点击对应的安装包 -> 马上升级 -> 系统升级完成
4、选择重启（或按电源键重新启动）
5、成功升级安卓 10.0公测版