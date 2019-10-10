详解华为Mate30/Pro上EMUI10隐私和安全：3D人脸+屏内指纹、查找手机、应用分身

10月10日消息 智能手机正在我们的生活中扮演着日益重要的角色，我们将几乎全部的数据和隐私安全都“拜托”了手机。你的手机能否无时无刻守护你的隐私和安全？现在华为官方介绍了Mate30系列上搭载的EMUI10安全功能。

3D人脸+屏内指纹

在“指纹识别”的接触式生物识别基础上，Mate30 Pro增加了基于前置3D深感摄像头的人脸识别功能。给你双倍安全感，保障支付无忧。

Mate30系列屏内指纹设置

点击【设置】-【生物识别和密码】-【指纹】。

STEP 1

在输入数字密码后，选择【新建屏内指纹】。按照提示将手指放在屏内指纹感应区内完成指纹录入。

STEP 2

所录入的屏内指纹，不仅可以解锁设备，也可以用于访问保密柜、应用锁、验证华为账号，以及进行华为钱包快捷付款。

一次录入，多方保障，简单操作即可给你全面的隐私守护，安全又便捷！

Mate30 Pro人脸识别设置Mate30 Pro用户在手机中点击【设置】-【生物识别和密码】-【人脸识别】后即可按照操作录入3D人脸信息。

以往，Android系统的开放环境是造成安全问题的重要原因之一，而在这开放环境之内，华为手机构建了隔离的可信执行环境——TEE* OS，让用户敏感数据（如：指纹、人脸、锁屏密码等）的管理、加密、验证、存储等全流程操作在TEE中完成。确保生物信息不出手机，时刻守护你的信息安全。

手机找回+自动备份

手机早已与我们的工作和生活“亲密无间”，一旦丢了手机，麻烦事儿可真不少。为了避免因为手机丢失引起不必要的损失，记得设置查找我的手机，我们需要开启手机上的“查找我的手机”功能。

点击【设置】-【登陆华为账号】-【云空间】-【查找我的手机】，开启【查找我的手机】功能。

功能开启

当手机丢失，我们可以通过浏览器进入【华为云空间官网】-【登陆账号】-【查找我的手机】，页面便会显示设备定位的地点了。

当然，我们无法保证一定能够找回手机，那么通过Mate30系列的「自动备份」功能，将日常使用中的点滴信息随时自动备份云端就显得更为重要！自动备份设置点击【设置】-【登陆华为账号】-【云空间】-【云备份】即可定期自动备份整机数据。

不仅方便后续的数据迁移，还可以保障数据隐私，让用户真正将隐私安全掌握在自己手中。

AI信息保护+应用分身

智能识别机主，私密信息自动隐藏，AI信息保护让私密消息“仅你可见”。开启AI信息保护功能，首先要关联人脸与应用锁。

在录入人脸信息后，在“人脸识别”界面开启【访问应用锁】，按照提示选择应用锁验证密码后即可关联人脸与应用锁。

关联人脸与应用锁

关联人脸后，只需点击【设置】-【安全】-【应用锁】通过人脸识别验证后锁定需要开启AI信息保护的应用，便可开启该应用的AI信息保护。

开启AI信息保护

当感知到人脸发生变化后（例如多人围观、他人使用等场景），被加锁应用需要重新验证才能进入，应用的通知详情也会自动隐藏。

此外，大多数用户办公、社交都在一部手机上，难免会发错信息造成不便，两部手机同时携带又太麻烦。

点击【设置】-【应用】-【应用分身】，打开需要分身的应用开关，桌面则将生成两个应用图标。关闭分身后，分身应用的数据将被删除。

应用分身

Mate30系列则针对办公和日常社交的两种不同场景提供了“应用分身”功能，可同时登录两个QQ或微信帐号，无需频繁切换，即可区分工作和日常社交。