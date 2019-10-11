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OPPO Reno2 Z入网工信部：后置四摄+无刘海全面屏

2019-10-11 15:29:26来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家10月11日消息 昨天下午，OPPO在成都正式发布了OPPO Reno Ace，凭借着65W SuperVOOC 2.0闪充和6.5英寸90Hz刷新的OLED显示屏这两大王牌，OPPO Reno Ace一经发布便吸引了众多消费者的关注。

在OPPO Reno Ace发布之后的第二天，OPPO Reno家族的另一位新成员就现身了，今天上午，OPPO Reno2 Z手机入网工信部，产品外观、配置等信息都也相继曝光。

从曝光的谍照信息来看，OPPO Reno2 Z整体外观设计依然延续了在今年9月份发布的OPPO Reno2手机，包括标志性的无刘海全面屏、后置四摄等等。

不过根据此前网上曝光的信息，OPPO Reno2 Z这次采用了常规的升降式摄像头，不是之前的“海豚鳍”式升降摄像头，此外，后置四摄方面，OPPO Reno后壳上解决镜头刮花问题的O-Dot小圆点位于镜头的最上方。

此前，一份报告声称OPPO Reno 2Z智能手机将采用6.53英寸AMOLED屏幕，四摄组合为4800万像素+800万像素+200万像素+200万像素，前置摄像头为1600万像素。

实际上，早在今年9月份，OPPO就在海外发布了Reno2 Z手机，搭载了联发科Helio P90，预装基于Android Pie定制的ColorOS 6.1，并配备了4000 mAh电池，支持VOOC 3.0快速充电。

不过目前尚不清楚，国内版本是否会有配置上的变化。从工信部曝光的信息来看，OPPO Reno2 Z有望将在近期内发布，IT之家将持续关注。

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关键词：OPPOReno2OPPO Reno

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