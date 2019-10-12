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墨迹天气回应IPO被否：将加强自我监察，会提供更好的气象服务

2019-10-12 14:04:29来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家10月12日消息 昨日，北京墨迹风云科技股份有限公司（墨迹科技）首发申请上会被否。今日中午，墨迹天气就“IPO上会被否”一事做出官方声明，其表示，墨迹天气接受证监会提出的询问并已做相应解答，对于已经整改部分墨迹天气将加强自我监察，未完善部分已建立专项组，纳入调整措施。

公开资料显示，墨迹科技于2010年成立，主要开发和运营的是一款天气信息查询软件“墨迹天气”。

以下为墨迹天气官方声明全文：

墨迹天气官方声明

昨日，证监会第十八届发审委2019年第142次会议对墨迹天气上市公布审核结果，墨迹天气接受证监会提出的询问并已做相应解答。对于已经整改部分我们将加强自我监察，未完善部分已建立专项组，纳入调整措施。

墨迹天气成立于2010年，是一家创建和共享以人与环境为核心的气象服务平台。十年来，我们始终在为共建良好的网络环境、提供更优质的气象服务而努力，深耕气象数据、气象咨询和气象服务的挖掘。在此，我们对于政府相关部门、广大用户以及社会各界对我们的监督和指正表示感谢，我们也将加快后续工作进程。

墨迹天气的发展不会因一次失利而止步，我们将持续保持开放、创新的创业精神，不忘初心，为用户、客户、社会提供更好的气象服务。

墨迹天气

2019年10月12日

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关键词：墨迹天气

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