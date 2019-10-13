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分析师：Uber股价持续下跌创造了绝佳的买入机会

2019-10-13 8:08:37来源：新浪科技作者：-责编：孤城评论：

 Needham分析师布拉德-埃里克森（Brad Erickson）表示，优步今年自上市以来的坎坷之路创造了绝佳的买入机会。

自今年5月上市以来，优步一直难以跟上整体市场的步伐。由于投资者指责该公司不断增加的亏损和不确定的盈利道路，该公司股价已下跌逾30%。

但埃里克森在给客户的报告中称，“优步的打车业务很可能证明其股票目前的整体估值是合理的；这意味着，在我们看来，在目前的水平上买入，你相当于基本上免费获得了餐饮、货运、ATG、新机动性和其他高端市场业务。”

根据Needham的分析，优步的打车服务业务去年第二季度每趟行程的EBITDA约为0.33美元。如果以20倍的市盈率来计算，优步的隐含股权估值约为400亿美元，而该公司目前的市值为490亿美元。

埃里克森将目标价从52美元小幅下调至50美元，原因是优步在机场的业务面临挑战，以及加州一项法律的不确定性，该法律可能威胁到司机的独立承包商模式。但他也重申了自己的“买入”评级和长期看涨观点。

埃里克森认为，如果优步能够将其打车业务的增长恢复到20%至30%的水平，其送餐业务能继续实现三位数的增长速度，并且在自动驾驶方面取得哪怕是很小的进展，该公司的股价就可能达到130美元。

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关键词：uber股价

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