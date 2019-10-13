研究显示智能电视会收集大量用户数据

IT之家10月13日消息 目前各家都在积极发展自己的智能电视产品。智能电视以其功能多样化而深受用户喜爱，对于喜欢看电视的朋友将会是个不错的选择。不过近期有研究显示，现有的智能电视产品会收集一些用户数据并由此引发一些隐私问题。

据计算机科学副教授Arvind Narayanan表示，诸如Roku和Amazon Fire TV等智能电视产品都会通过对用户的行为喜好进行观察并收集相关数据，而对于这类数据收集行为以及对这些数据的处理方法目前仍缺乏足够的监管。

据报道，研究人员使用了相关的专业机器来测试智能电视会收集何种类型的数据，研究人员随后发现除了对位置以及身份识别数据进行收集以外还会通过广告ID，Wi-Fi网络数据甚至设备序列号等数据进行收集。据研究报告显示，以参与测试的Roku和Amazon TV为例，两款设备上分别有69%和89%的频道会加入数据收集追踪元件，其中包括有Google以及其他较不知名的数据收集公司。报告也指出，之所以一些智能电视产品价格会比较便宜，与其本身是用户数据收集的载体有一定关系，只不过用户并没有留意到这部分罢了。因为用户往往在最初显示用户协议的时候很快就同意对方出售数据作不同用途的条款，因此注重个人隐私的用户要对现有的智能电视产品格外注意了。