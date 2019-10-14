5G建站“拦路虎”：电费是运营商年租金10多倍

IT之家10月14日消息 据IT时报报道，铁塔公司内部人士透露，经过初步测算，5G基站的电费大概是运营商年租金的十几倍之多。

据悉，工业区的厂房上的基站，无法接供电部门的直供电，只能接业主的转供电，一般来说，直供电的成本在0.9元/度-1元/度，转供电成本则高达1.3元/度，涨价率达30%-40%。

值得一提的是，各地政府相继出台了5G基站转供电改直供电，降低通信基站用电成本的政策措施。江西省政府对超出基准数量的宏基站，按照省、市各50%的比例对电信运营商给予用电支持从2019年到2021年，每个实际运营的宏基站分别给予8000元、5000元、3000元的用电支持，每家电信运营商每年省市支持合计不超过1000万元。深圳市将参照国家高新技术企业的资助标准，连续三年对5G基站用电给予资助。

此外，政府还直接给予基站建设资金补贴。杭州市政府实施“鲲鹏计划”，对5G行业企业年营业收入首次达到50亿元、100亿元、200亿元、500亿元、1000亿元的，市本级财政分别给予200万元、400万元、800万元、2000万元、1亿元的奖励（进档的奖励差额）。支持5G产业链企业技术改造，企业实际完成投资额1000万元以上的技术改造项目，给予其实际完成投资额的20%、不超过1亿元的资助。

江西省政府对5G技术和产品研发给予资金支持，比如对新认定的5G产业领域各类国家级研发平台给予500万元支持，对服务5G产业、应用成效显著的公共服务平台，经评定给予投入的20%，最高不超过300万元的支持；同时政府助力5G产业发展，对首次入选江西省独角兽企业给予400万元奖励，企业研发生产的5G芯片、射频器件、微波器件和天线等产品，且年度销售额首次突破5000万元的，给予200万元的奖励。对经认定的国家级或省级新型工业化5G产业基地给予每个不超过300万元的奖励等。