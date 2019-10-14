FF毕福康：FF 91售价高于20万美元，明年9月前交付

10月14日晚间消息，FF全球CEO毕福康接受媒体采访，解释了其加入FF的原因。“几年前的时候，我就已经结识了贾跃亭，我们俩人逐渐在友谊上越走越好。”毕福康表示，加入FF，主要是关注于完整的出行方式、生态系统的打造。“我们两者在这个问题上不谋而合，并且我最终做了决定。”

对于资金问题，毕福康称，FF希望在明年第一季度完成下一轮的融资，在资金到位12个月到15个月之后去开始寻求IPO的机会。“从这个角度来说我们也是调整了之前资金的需求，把这个资金需求减少到了8.5亿美元。”

“FF 91这款车的定位是打造我们品牌形象的一款高端车型，它的售价会高于20万美元，它的量不会是非常大的，所以它主要为了证明我们是具有交付产品给用户能力的，而且它在明年9月之前将会去交付。”毕福康表示，在未来我们也会推出更低成本平台的一些车型。

对于工厂建设进度，毕福康也回应称，目前正在对美国汉福德工厂进行不断的完善，有FF 91车型将会从汉福德工厂来进行制造并且由这里进行交付的发货。

“目前有500多位员工。从这个角度来说，要去对91进行交付，我们不需要太新增员工的招聘，还是能够做到的。”毕福康表示。

贾跃亭今日早些时候正式宣布已申请个人破产重组，对此，毕福康认为，对公司来说是一件很好的事情，因为这使他的个人债务问题跟公司的问题是区分开了。