“出租车天上飞”梦断：奥迪与空客公司暂停飞行出租车项目

IT之家10月15日消息 据外媒报道，奥迪法兰克福分公司现在已暂停其Pop.Up空中出租车的研发工作。在《欧洲汽车新闻》周一的一份报告中，奥迪表示，它正在为城市空中交通活动制定新的方向，并且尚未就潜在的未来产品做出决定。

空中出租车概念起初由奥迪、Italdesign子公司以及空中客车公司联合研发，去年11月在阿姆斯特丹的无人机周期间Pop.Up的小比例原型机成功进行了试飞。这种概念旨在实现从空中到地上的无缝乘坐体验，奥迪原计划明年年底之前准备完全可飞行的原型机并计划在其德国的“故乡”英戈尔施塔特（Ingolstadt）测试空中出租车原型机。

不过据奥迪最新发表的声明表示，奥迪由于项目挑战过多而暂时搁置了该项计划：“我们认为，批量生产不需要乘客换车的空中出租车将需要很长时间。在Pop.Up的模块化概念中，我们正在研究更好的解决方案”。空中客车公司对此拒绝发表评论。

值得注意的是保时捷和美国飞机制造商波音公司周四表示，他们正在努力开发一款概念电动飞行器，该电动飞行器能够在城市环境中运送人员。

根据保时捷咨询公司（Porsche Consulting）于2018年进行的一项研究预测，到2025年之后城市空中交通市场将加速发展。该研究还表示，与当前的传统地面交通方式相比，城市空中交通解决方案将以更快的速度和更高的效率运送乘客，并且成本更低，灵活性更高。