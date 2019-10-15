苹果iPhone 11热卖两大原因：便宜+老设备不得不换

10月15日消息，据bloomberg报道，苹果公司iPhone的市场需求之所以高于预期，主要归因于消费者难以抗拒两股力量：手机价格下调和用户手中老款设备的老化。

自去年未能实现假日销售目标以来，苹果已下调了部分手机的售价，并向消费者提供更具吸引力的优惠力度。最新款的iPhone 11起售价仅为699美元，比之前的iPhone XR低50美元，且功能更强大。

与此同时，用户所使用的iPhone 6和6s也在逐步老化。这两款手机分别在2014年底和2015年上市，曾打破了苹果手机的销售记录。现在，由于这些手机处理器速度缓慢、电池电量不足、与最新的软件和服务缺乏兼容性，致使数以亿计的用户都要升级手机。

苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)表示，新机型的开局销售“非常强劲”。苹果发言人拒绝置评。

据知情人士透露，苹果iPhone 11的销量略高于预期。今年早些时候，苹果要求供应商在2019年生产7000万到7500万部iPhone手机。相关知情人士说，现在供应商被告知生产目标要瞄准这一区间的高端。

知情人士还说，售价999美元、屏幕5.8英寸的iPhone 11 Pro也是最受欢迎的新机型之一。最近在苹果网站上的搜索显示，不少地区苹果商店的iPhone 11 Pro已经售罄，而基础款的iPhone 11则货源充足。现在网上订购的许多新款手机要到11月初才能到货。

自9月10日苹果发布新款手机以来，该公司股价已跃升至创纪录水平。一些供应商的股价也随之上涨。

消费者对iPhone 11的兴趣表明，苹果可能正在解决近年来的一个问题：许多人想要最好的iPhone，但买不起。而iPhone 11则弥补了这一差距。这款机型与iPhone 11 Pro之间唯一的主要区别是没有第三个长焦摄像头。不过迄今为止用户对iPhone 11的评价都很积极，称赞普通iPhone 11和Pro版的摄像头别无二致。

市场研究公司Cross Research的香农·克罗斯(Shannon Cross)将强劲的市场需求归因于iPhone 11售价较低、用户需要升级旧设备以及iPhone 11 Pro电池续航时间更长。

虽然iPhone 11和iPhone 11 Pro系列手机并未出现重大革新，但这两款设备的推出时机正处历史上最受欢迎的一些iPhone需要更新换代之际。

分析师估计，iPhone用户平均每四年升级一次设备，因此2015年购买的手机可能需要被替换。2014年末，随着iPhone 6和iPhone 6 Plus机型的推出，iPhone手机真正成为市场上的主流产品。该公司2015财年的手机销量达到创纪录的2.31亿部，同比增长37%。

这些老用户还发现，该公司最新系统iOS 13无法与他们的手机兼容。这意味着他们错过了黑暗模式等新功能、Apple Arcade等新服务，以及第三方开发者开发的新应用。

市场研究公司Mixpanel的数据显示，目前有超过40%的iPhone用户使用2017年之前发布的机型。这意味着大约有3.5亿部此类设备需要进行升级，而iPhone的用户基数超过9亿部。

投行Sanford C. Bernstein分析师托尼·萨克纳吉(Toni Sacconaghi)在9月份的一份研究报告中预测，苹果在2019年和2020年的手机销量约为3.68亿部，相比于2017年和2018年总计4.34亿部的销量有所下降。但自从去年年底苹果未能实现销售目标以来，市场预期有所下调，华尔街的注意力已经转移到苹果不断增长的数字服务业务上。

“升级设备是一回事，但服务收入等其他因素也是关键，”克罗斯表示。

苹果定于10月30日公布第四财季业绩，分析师预计当季营收为629亿美元，与去年基本持平。据萨克纳吉今年9月份的估计，苹果在此期间将销售4090万部iPhone，较上年同期下降13%。

投资者也将密切关注苹果的业绩预测。苹果有关下一财季的预测数据将涵盖2019年的假期购物季，届时苹果将销售更多的新款iPhone。分析师预计该公司预测的当季营收约为863亿美元，较去年增长2%。据萨克纳吉的数据，苹果当季将出货6620万部手机，较上年同期增长2%。

苹果明年可能会有更加强劲的市场表现。据报道，于2020年9月前后推出的高端机型将有新的屏幕尺寸、更快的芯片、对5G网络的支持，以及用于增强现实应用的后置3D摄像头。该公司还计划在2020年上半年推出一款新的廉价iPhone，其将配置比iPhone 8更快的处理器，价格可能比iPhone 11低250美元。