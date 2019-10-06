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外媒实测：相比iPhone XS Max，iPhone 11/Pro Max WiFi性能提升不明显

2019-10-6 20:44:55来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家10月6日消息 据PCmag消息，PCmag对iPhone 11、iPhone 11 Pro、三星Galaxy Note 10+、iPhone XS Max进行WiFi测试（三款iPhone系统为iOS 13.1.1）。其中测试路由器支持WiFi 6，iPhone 11、iPhone 11 Pro、三星Galaxy Note 10也支持WiFi 6，iPhone XS Max则不支持WiFi 6。

测试所用路由器实际显示最大速率为853Mbps，将四款手机分别在5英尺（1.524米）、50英尺（15.24米）、90英尺（27.5米）的地方进行速率测试。本次测试分两组，第一组测试2.4GHz下的速率，第二组测试5GHz下的速率。

测试结果如下：

测试结果显示，2.4GHz下，iPhone 11、iPhone 11 Pro Max的表现整体都不及三星Note 10+及iPhone XS Max；5GHz下，iPhone 11、iPhone 11 Pro Max表现“先强后弱”，与三星Note 10+及iPhone XS Max表现差距不大。

PCmag认为，之所以出现这样的情况，应该是与软件有关，用户普遍抱怨iOS 13的bug较多；从硬件上来看，iPhone 11系列无疑强于去年的iPhone XS Max，因此“我们把这个结果归咎于软件问题”。至于超宽带（UWB），PCmag表示，“它们看起来不错，或许在未来会有用得着的地方，但目前（UWB）并没有给美国消费者带来任何最直接的好处。”

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关键词：iPhone 11iPhone 11 Pro

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