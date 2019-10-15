京东10.15领券：空调满1999减100，Redmi 8A 3G+32G抢购699元

10月15日，空调满1999减100，京东限时5元寄件，链物节万种商品40到150元等8张券，羽绒服满499减100；Redmi 8A 3GB+32GB预约抢购699元；白条券30-3元每周领1张，每日福利社可兑换多张高性价比优惠券，速速领取。
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|JOY无规则会场 199-100
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|抢全品类券 5到10元
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|饮料券 199-100
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