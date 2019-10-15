realme CMO徐起：realme将会成为5G手机普及者

今天realme在京发布了高通骁龙855Plus+90Hz流体屏+50W超级快充的首款旗舰机realme X2 Pro，并将旗舰机的价格下探到了2699元起。对5G关键节点布局，realme CMO徐起表示，realme一定会抓住5G浪潮。

据了解，realme将成为首批搭载高通集成式5G芯片的手机及厂商。“在5G中，realme更多将是扮演5G手机的普及者的角色。”

2018年5月份OPPO推出了旗下手机子品牌realme，主打印度市场；今年5月份realme正式回归中国市场，并作为独立品牌运作，但在供应链采购和生产制造方面还要OPPO的支持。

此前realme的回归外界更多将其视为OPPO的补充，但随着回归中国市场之后，realme频繁发布新品，形成了覆盖中低高全系列产品，与OPPO形成了竞争。对此，徐起表示，realme是一个独立运作的品牌，无论是OPPO还是realme都有自己的定位。OPPO的供应链和生产制造更像是realme的一把武器。

比如此次realme发布的X2Pro采用的90Hz流体屏和UFS3.0和高通骁龙855Plus等均是其他品牌旗舰机的配置，定价3000元以上，甚至是5000元，但realme X2Pro价格下探到了3000元以下。

“因为我们可以采用OPPO的供应链和生产制造，因此可以在成本方面更多可以让利给消费者。”徐起表示。

对于5G市场，徐起表示realme一定会成为首批搭载高通集成式5G的手机厂商，而且realme一定会抓住明年5G的浪潮。“realme一定会成为5G手机的普及者。”徐起提到。

realme创始人李炳忠在回到realme为什么会回归国内市场时就提到，realme为5G而来。