内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

一加7T Pro正式亮相：标配2K+90Hz流体屏，新款海月蓝

2019-10-15 15:46:13来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家10月15日消息 在今天下午北京举行的一加7T系列新品发布会上，一加手机正式发布了一加7T Pro在国行版，搭载高通骁龙855 Plus处理器，还有标配2K+90Hz流体屏。

官方介绍，OnePlus 7T Pro 全速登场，搭载2K+90Hz 流体屏延续经典设计，高通骁龙 855 Plus 移动平台、超广角三摄及与一加7T相同的拍摄功能升级、8GB+256GB 超强组合 UFS 3.0、Warp 闪充 30T，灵动活力「海月蓝」优雅强悍，搭载基于安卓10的氢OS系统。

据了解，一加7T Pro采用6.67英寸Fluid AMOLED显示屏，分辨率为3120×1440，支持90Hz和HDR10 +，采用屏下指纹。硬件方面搭载高通骁龙855 Plus处理器，8GB内存（LPDDR4X）和256GB（UFS3.0）存储空间。

摄像方面，后置三摄为4800万主摄（索尼IMX586传感器）+1600万超广角（117度）+800万长焦；具有激光聚焦功能，可以更快地将焦点锁定在拍摄对象上。前置摄像头为1600万像素（索尼IMX471传感器）。采用4085mAh电池，Warp Charge 30T快速充电功能；还具有杜比全景声等功能。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：一加7T Pro一加手机

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有