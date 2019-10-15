刚搜完就接到推销电话？百度安全：不是我们卖的号码

网易科技讯10月15日消息，今日百度安全总经理马杰接受了网易科技等媒体采访。马杰表示，进入AI时代，整个安全行业将会迎来很多全新的挑战。

他谈到，“AI时代的安全威胁主要来自模型安全、数据安全与隐私、系统与网络安全、安全生态四个方面。基于百度领先的AI布局和技术，百度安全也做好了相应的准备。”

据了解，百度安全在技术层面已经有了很多前沿的研究积累。目前，百度安全在AI、大数据以及云计算等技术层面获得了多项全球专利，相关学术论文也多次入选全球顶级安全会议，如Black Hat、DEF CON等。

一、针对黑产发起超百起专项打击行动

针对不少网民所关心的网络黑产侵犯用户利益的问题。马杰表示，百度安全一直以来都在不遗余力地进行打击，百度安全每年拦截用户搜索风险411亿次，已针对黑产发起了超过100起的专项打击行动，并配合公安机关破获过多起黑产相关的案件。

“在百度刚搜完了就接到推销电话，是不是百度卖了我的电话号码？”马杰谈到，这样的问题在过去三、四年曾被问过很多次。“我们也花了很多精力研究清楚了这个事情背后的原因，这是一些站长在网上购买了某种“营销工具”希望引流，但实际上购买到的是黑客工具，用户访问网站后便会被截取电话号码、邮箱等各种信息。“

“卖这种营销工具的人会跟购买的这些站长说，你就说号码是从百度来的，那个用户肯定信，果然用户都信了。”马杰谈到，这整个事情里面跟百度并没有关系，但这件事影响了百度的用户体验，因此百度安全也要解决这些问题。

百度安全做了以下几个事情：一是一旦检测到网页中存在这样窃取用户隐私的行为，会把此网站降权，给出风险提示。对于故意去制造这些黑客工具的人，百度安全会固定了证据，配合公安机关进行打击。

二是，解决做这些工具的人本身所利用的漏洞。“因为这些通常是运营商的漏洞为主，还有一些是友商的漏洞。所以我们将分析出来漏洞，不断分享给运营商和友商，从源头上解决这样的问题。”

马杰坦言，只要这里面有利益在，就一定还会有人在做。“到今年我们也还在配合公安打击一些这样的案件，量比之前少了非常多，但是这种对抗都会长期持续下去。”

二、5G时代要更加注重网络安全

5G时代的物联网安全不只是通信管道安全，还涉及到整个系统的信息安全。当大量的工业设备连接到网络，还需要考虑主机安全、应用软件安全、数据安全等等。从网络安全层面来看，5G是否会比4G时代是否会更不安全？

马杰向网易科技科技记者表示，“我是做安全的，特别不喜欢搞威胁论，但我们简单的说威胁是不是变多了，我觉得肯定是的。”

他表示，5G是一个非常好的传输通道，它给未来做各种新的产品和应用带来了非常多的可能性。因为它的低延时、高带宽，可以实现很多以前实现不了的事情。

但与此用时，一是5G会让AIoT更普及，数量会进一步上升，风险一定是更多了，因为本身的基数变多了。“到AIoT这个时代，我觉得5G推动下是千亿级的智能设备数量。所以从安全问题的绝对数量上来说，一定会随着设备数量增多而增多，所以从数量上一定会变大。”他说道。

二是5G跟我们的经济和生活更加密切相关，同样的一个问题可能引起的威胁更大。5G带来的风险其实就是因为它太好用，所以会被广泛的使用，所以基于它的数量，基于它和背后重要系统的结合所带来的风险，一定要重视里面同步带来的风险。

马杰总结道，对5G的安全问题也不用过于紧张。“有问题我们提前找到，提前揭示出来，其实解决起来往往不是那么困难的。”

三、百度安全在AI时代将更加开放

“开放将成为百度安全在AI时代的聚焦方向。“马杰强调。

马杰称，百度安全现在已经开放了多项产品、技术及解决方案，例如史宾格隐私合规助手。而百度安全推出的AIoT安全行业解决方案，也已经引入了包含华为、TCL、创维、长虹等在内的50余家生态合作伙伴，覆盖超过1.5亿部设备，建立起了一个开放的AIoT安全生态。

在开放产品和解决方案之外，百度安全的开放还表现在对于底层技术的开放上。2018年，百度安全推出了BASS下一代人工智能安全技术栈，将首创的7大技术开源成“7种武器”，全面解决云管端以及大数据和算法层面的一系列安全风险问题。

马杰表示，安全从来就不是任何一家公司、社区、生态能够独立解决的事情，所以，百度安全也会秉持一直以来的开放态度。从开放产品、技术，到开源核心代码，百度安全希望通过全面开放的诚意，和更多的合作伙伴一起构建一个开放的AI安全生态，共同应对新时代的安全挑战。