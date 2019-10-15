微软张祺：AI的创新瓶颈已经从数据到了计算

在“第十二届金投赏国际创意节”上，微软（亚洲）互联网工程院常务副院长张祺出席并参与圆桌讨论。张祺表示，AI的创新瓶颈已经从数据到了计算，算力会聚集在云端，但是端的计算复杂度会大大提升。

以下为演讲原文：

张褀：当前环境下数字化转型是非常大的趋势，云计算、AI、5G技术会加速行业的转型，这个转型是纵向和横向两个方面颠覆行业的方方面面。第一，纵向上人工智能会和各个行业比如零售、金融、制造等等行业进行深度融合，横向方面是各个业务流程，比如销售、人力资源、客服。这样一种横向、纵向的变革会对企业方方面面改变，帮助企业更好地连接他们的客户，赋能他们的员工，更好地优化内部的业务流程，加速产品创新，方方面面都会给各个企业带来行业上的变革。我坚信在不久的将来每一家公司都会是一家人工智能公司，每一个行业、业务都是数据驱动、智能优化的流程。在整个营销行业是非常明显的，尤其是数字和计算广告的领域。借这个机会给大家分享三个行业趋势。

大部分来宾不一定是技术背景，但是在这样的环境下对技术趋势有一定了解也是不可或缺的条件。第一，AI的创新瓶颈已经从数据到了计算，举个简单的例子，训练近来很火的BERT等自然语言理模型需要上千上万台GPU。比如最近微软注资Open AI 10亿美元，真正有能力做基础创新的公司可能只有几家，但是带来的效应很明显。在我的领域里带来了几亿美元的收益，接下来全球范围是几十亿美元的收益。大众企业尤其营销行业怎么真正利用这些技术的创新。第二，算力会聚集在云端，但是端的计算复杂度会大大提升。很多挑战并不只是如何计算，而是怎么利用端上的数据做计算。怎么样把最终用户体验和商业价值在各个不同的计算节点上汇集起来。第三，数据尊严的问题。用户会越来越关心数据的隐私以及数据价值的共享，欧盟提出了GDPR，营销行业对数据的追踪、用户精准画像、用户意图识别等等方面其实都是基于数据的，数据安全情况下应该怎么处理，在更加严格的环境下更好地成长，实现用户、广告主、平台三方共赢、多赢的局面。

放眼将来的3—5年，刚才说的方方面面都是我们需要解决的挑战，同时也是极大。