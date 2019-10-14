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微软承认Windows 10补丁KB4517389搞坏“开始”菜单

2019-10-14 15:05:06来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家10月14日消息 近期，Windows 10补丁KB4517389由于严重错误而搞坏了“开始”菜单。

相对而言，Windows 10 1903版本的2019年10月更新具有更少的问题，并且在大多数设备上提供了完美的体验，但是“开始”菜单仍然遇到了问题。

Windows 10“开始”菜单错误已经历了几次累积更新，并且我们发现有报告称用户在安装补丁后仍然遇到此类问题。Windows 10的“开始”菜单严重错误弹出消息建议用户退出Windows，然后再次登录，但重新登录不能解决该错误。

值得注意的是，此问题让人联想到9月的两个补丁更新，这些补丁也损坏了Windows 10 1903版本（2019年5月更新）计算机上的“开始”菜单。

在社区论坛的更新中，一名微软员工终于确认公司已意识到此问题，并将在10月底推出修复程序。

微软工程师说：“我们已经意识到了这个问题，并估计将于10月下旬发布解决方案。”

微软尚未在支持页面上对此进行记录，但是有可能几天或一周内将对支持文档进行更详细的更新。

根据微软支持仪表板上的旧帖子，“开始”菜单问题并未对大量用户产生重大影响，并且该公司正在监视源自KB4515384补丁的“开始”中断报告。

一位希望保持匿名的消息人士表示，微软正在积极调查少数用户报告的“开始”菜单问题。

微软表示，它还没有发现Windows 10 KB4517389遇到其他问题。

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关键词：Windows 10微软

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