为什么买微软Surface Laptop 3 Intel版而非AMD版的三个原因

IT之家10月14日消息 10月初，微软宣布了新的Surface Laptop 3 15英寸版，该型号搭载了由微软与AMD合作开发的新型定制处理器，包括AMDS Ryzen 5 3580U Surface Edition处理器随配Radeon Vega 9显卡，而AMD Ryzen 7 3780U Surface Edition处理器随配Radeon RX Vega 11显卡。

对于企业级用户，微软将提供配备英特尔第十代处理器版本的Surface Laptop 3 15英寸设备，包括英特尔酷睿i5-1035G7处理器和英特尔酷睿i7-1065G7处理器。

据报道，即使AMD Ryzen驱动的Surface Laptop 3将提供更好的图形性能，但Intel驱动的Surface Laptop 3将具有以下优势：

WiFi 6： 现在有了Intel Wi-Fi 6（Gig+），你可以享受快速可靠的Wi-Fi连接。并且它将与802.11 ax兼容。由AMD驱动的Surface Laptop 3仅支持与802.11 ac兼容的Wi-Fi 5。

更高效率的RAM内存： 与基于AMD的Surface Laptop 3的DDR4 RAM内存相比，基于Intel的Surface Laptop 3具有更高的效率LPDDR4x RAM内存。

性能更好：早期的基准测试表明，与基于AMD的Surface Laptop 3相比，基于Intel的Surface Laptop 3将提供至少10％的多核性能。

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