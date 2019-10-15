华为呼吁提供更多频谱和站点资源以加速5G发展

华为副董事长胡厚崑在第十届全球移动宽带论坛（MBBF 2019）上呼吁各国政府在频谱和站点资源方面提供更多便利，以加速5G的发展。他在开幕演讲中指出，频谱资源的合理规划和分配，对5G产业发展至关重要。然而，当前5G频谱的供应数量及价格都存在挑战。

为了应对这些挑战，首先，管制机构应保证充足的频谱供应，发放连续大带宽频谱（80-100MHz）；其次，管制机构需要做好5G新频谱的规划准备，以面向未来5-10年的频谱需求；最后，在价格方面，建议政府采取合理、灵活的收费模式，实现多方共赢。

5G加速，还需要更多的站点资源支持。但当前站点资源的成本仍然很高，并且站点数量不足以满足需求。胡厚崑建言管制机构采取各种积极的措施以改善当前现状，比如新建、开放和共享更多的公共基础设施，并提供相应的指导规范。

全球各地已经出现了很多值得借鉴的实践经验，在中国，上海市政府牵头制订了“通信综合杆”的标准，到2020年底通过在500公里道路上新建和改造社会杆，将提供3万个5G站点资源；在德国，运营商与来自政府的七个不同部委合作，共同定义了5G站点建设对公共基础设施开放的要求，并于今年8月份发布了这些规范；在英国，政府正在加紧出台更加灵活的法规，其中包括允许在农村地区使用更高的抱杆，运营商可以用更少的基站达到更好的覆盖。

第十届全球移动宽带论坛今日在瑞士苏黎世开幕，围绕“5G，Gear UP”，汇聚来自世界各地的ICT行业领袖、生态合作伙伴、业界精英，共商移动宽带产业、商业、网络发展方向，分享全球真实案例，探索革新ICT行业的新视角。