内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

华为呼吁提供更多频谱和站点资源以加速5G发展

2019-10-15 16:55:18来源：C114中国通信网作者：蒋均牧责编：微尘/实习评论：

华为副董事长胡厚崑在第十届全球移动宽带论坛（MBBF 2019）上呼吁各国政府在频谱和站点资源方面提供更多便利，以加速5G的发展。他在开幕演讲中指出，频谱资源的合理规划和分配，对5G产业发展至关重要。然而，当前5G频谱的供应数量及价格都存在挑战。

为了应对这些挑战，首先，管制机构应保证充足的频谱供应，发放连续大带宽频谱（80-100MHz）；其次，管制机构需要做好5G新频谱的规划准备，以面向未来5-10年的频谱需求；最后，在价格方面，建议政府采取合理、灵活的收费模式，实现多方共赢。

5G加速，还需要更多的站点资源支持。但当前站点资源的成本仍然很高，并且站点数量不足以满足需求。胡厚崑建言管制机构采取各种积极的措施以改善当前现状，比如新建、开放和共享更多的公共基础设施，并提供相应的指导规范。

全球各地已经出现了很多值得借鉴的实践经验，在中国，上海市政府牵头制订了“通信综合杆”的标准，到2020年底通过在500公里道路上新建和改造社会杆，将提供3万个5G站点资源；在德国，运营商与来自政府的七个不同部委合作，共同定义了5G站点建设对公共基础设施开放的要求，并于今年8月份发布了这些规范；在英国，政府正在加紧出台更加灵活的法规，其中包括允许在农村地区使用更高的抱杆，运营商可以用更少的基站达到更好的覆盖。

第十届全球移动宽带论坛今日在瑞士苏黎世开幕，围绕“5G，Gear UP”，汇聚来自世界各地的ICT行业领袖、生态合作伙伴、业界精英，共商移动宽带产业、商业、网络发展方向，分享全球真实案例，探索革新ICT行业的新视角。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：5G华为第十届全球移动宽带论坛

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有