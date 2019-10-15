官方详解：什么是中国移动高频骚扰电话防护功能

据中国移动表示，2018年10月高频骚扰电话防护业务在11个省开始试点，2019年10月高频骚扰电话防护业务终于全面推行。那么什么是中国移动高频骚扰电话防护功能呢？官方带来解答。

业务介绍

A业务介绍：中国移动高频骚扰电话防护业务是一项采用云端拦截技术的免费服务，为用户提供专业的骚扰电话拦截服务，无需安装app就能防骚扰，特省心。

B业务资费：免费（0元/月）

C开通/取消方式

开通：移动volte用户发送ktfsr至10086

（Tips:发送ktvolte至10086即可开通移动volte功能）

取消：发送qxfsr至10086

主体功能

A.黑名单设置：黑名单中的所有号码来电时会被自动拦截，您可以将所有不想接的号码加入您的个人黑名单中，并选择号码归类，即可拦截该号码的来电。

B.白名单设置：白名单中的所有号码来电将直接放行，您可以将所有想接的号码加入您的个人白名单中，并对号码进行备注，此后这些号码来电均会被放行

C.骚扰拦截设置：在高频骚扰电话拦截以外，还可以开启对骚扰电话高发的400/950/951/952/957开头的电话进行自定义拦截。

除了以上5类常见固定号段的拦截，用户还可以自定义添加3个拦截号段，添加号段至少3位数。添加号段可随时删除及修改。

D.拦截通知设置：拦截有三种通知方式可供选择，分别为：不通知、短信通知、微信通知，您可以根据自己的喜好来选择相应的通知方式。

使用步骤：1.volte用户发送ktfsr至10086开通高频防骚扰业务；

2.关注业务微信公众号；

3.点击“业务设置”菜单栏进行相应功能设置。