魅族16T发布会邀请函抵达IT之家：“玩出我的热爱”

IT之家10月16日消息 魅族官方已经正式宣布将于 10 月 23 日 14:30，在北京举行新品发布会，本次发布会的主角是魅族16T，现在此次发布会的邀请函已经抵达IT之家，也就是此前网上流出的“大号包装盒”，一起来看一下吧。

此次魅族16T发布会邀请函Slogan是“玩出我的热爱”，本体是一个奖杯，顶部文字说明了魅族16T定位大屏娱乐旗舰，奖杯上面还布满了各式各样的文案，“整天就知道玩游戏，打电竞是正经工作么”“玩什么乐队，还真以为你能靠这个吃饭啊”等等，魅族似乎想要传达这样一个信息：对于那些不被理解的热爱，那些被视作“玩乐”的梦想，魅族想为这份“坚持”颁奖，为大胆追逐梦想的人颁奖。

此次邀请函透露出魅族16T将有非常高的“可玩性”，或暗示其高性能、大屏幕、大电池、轻薄机身等亮点，另外其在游戏、影音方面势必也会有出彩的地方。

实际上，此前魅族16T手机已经通过了工信部认证。信息显示这款手机有蓝黑、绿色、橙红三种颜色，手机尺寸为159.63×78.2×8.3mm，手机重量为183g。在屏幕方面，尺寸为6.5英寸，分辨率为2232×1080，电池容量为4400mAh。

摄像方面，后置三摄为1200万+800万+500万像素组合，前置摄像头为1600万像素，这款手机将运行安卓9 Pie操作系统。此外，根据图片可以看到后部没有指纹传感器，或采用屏下指纹。处理器方面，信息显示CPU主频为2.84GHz，可能搭载骁龙855处理器。

魅族16T将为大家带来怎样好玩的体验，不妨期待一下。