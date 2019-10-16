马云称自己的成就无关科技与钱，而是建立信用体系

10月16日消息，据国外媒体报道，阿里巴巴集团创始人马云正在寻求对非洲当地的企业家进行帮助，从而推动非洲的变革。

当地时间周二，在新加坡举行的2019福布斯全球CEO大会现场，福布斯媒体集团主席兼总编辑史蒂夫·福布斯跟马云进行了长达45分钟的对话。并给马云颁发了“福布斯终身成就奖”。

马云表示：“企业家是促进社会发展的最重要因素。”

史蒂夫·福布斯好奇，支付宝凭什么敢短短3分钟就给一个小企业贷款？对此马云说，支付宝靠AI技术和大数据，解决了数千万小微企业的贷款难题，但他自豪的不是技术，而是我们的信用体系。马云称，我取得的成就不是科技的，不是交易，不是关于钱，而是建立了信用体系，来帮助更多的人，更多的小企业。而传统的金融体系是从上而下的，富人优先再是其他人，但是支付宝是从下往上的。“穷人喜欢手机支付。我们觉得21世纪的金融体系要赋能他人，让所有人都能享受平等的金融服务。”

马云回忆说，1999年当他创立阿里巴巴的时候，他想证明一件事：企业家精神和互联网技术可以帮助大众创造美好未来。“很多小企业不知道如何做生意，所以我们帮助他们；银行不知道如何帮助小企业，所以我们帮助他们；如果没有支付，电商就是空话，所以有了支付宝……过去20年，我们一直在想如何解决社会问题，而不是抱怨。今天，看到无数人因为我们的努力改变了他们的生活，我无比骄傲。”

随后马云谈到了他在非洲的努力。

“在非洲，我们需要三个E：使政务透明化的电子政务(E-government)；让自己成为英雄的企业家(entrepreneurs)；以及让人们知道自己想要什么的教育(education)。”“问题是，非洲的企业家精神和我们国家大多数想要创办企业、想要上市的企业家是如此不同……他们想要改变非洲，他们想要改变自己的生活。”

去年11月，卢旺达成为首个加入阿里巴巴所主导世界电子贸易平台(EWTP)倡议的非洲国家。此前阿里巴巴在东南亚也做出了类似努力，试图在全球范围内拓展数字贸易。

作为计划的一部分，阿里巴巴承诺帮助卢旺达的中小企业在其平台上销售咖啡豆等产品。

EWTP平台是马云构想的电子丝绸之路，能够将每个国家连接在一起，让企业能够在世界任何地方销售产品。使用EWTP渠道的好处包括快速通关、物流支持和最低关税。建立EWTP中心将有利于在中国和世界各地使用EWTP的企业。

马云表示，“如果我们能在非洲当地帮助发掘出更多马云、比尔·盖茨(Bill Gates)或沃伦·巴菲特(Warren Buffett)”，那将是极大的荣誉。“这就是我想做的，”他补充道。

马云于今年9月份辞去阿里巴巴董事局主席一职。其继任者是阿里巴巴的首席执行官张勇。张勇被公认为阿里巴巴“双十一”购物节和盒马鲜生等“新零售”策略背后的推动力量。

马云计划辞任后把重点放在慈善事业和最关心的教育上。马云说：“我已经建了一所幼儿园，一所中学，我已经和农村地区的老师一起工作了五年。”“但我还需要一年时间来考虑，访问更多的国家，更多的学校，更多的老师。”

“在课堂上，你学到的是知识，而生活给你的则是经验。”“当今社会另一件非常重要的事情是互联网，它是一个移动教室。孩子们获取知识的方式与我们过去的方式大不相同。”

过去的一年里马云走遍世界各地，在各种会议上发表演讲，包括在巴黎促进科技进步，支持赋予全球妇女更多权利。从在戈壁沙漠植树防沙治沙到承诺为支持中国女足提供巨额资金，马云还一直在作出更积极的举措。