腾讯王者荣耀峡谷大调整：分对抗路/发育路，解决“上单太难”问题

据腾讯游戏报道，王者荣耀的核心特色是“为全民玩家提供爽快MOBA对抗”，所以王者荣耀所有的内容设计，也都会围绕着这个核心特色来进行构建。

在这次的周年庆版本中，王者荣耀也将围绕着该特色展开设计，同时还兼顾解决如上单体验、后期拖沓局等用户痛点。

在周年庆版本中，希望玩家能够围绕着战斗，有更加清晰的阶段目标，同时提供更加丰富的战术对抗手段，适当降低对抗压力，鼓励进攻和形成更加高频的团战节奏。

短视频快速了解峡谷调整：点此链接。

全民竞技

王者荣耀核心特色之“全民”，意味着设计中要兼顾各类玩家的特征习惯，做到简易上手，兼顾娱乐与竞技化的游戏体验。

① 快节奏：稳定的对局节奏，维持在15分钟左右一局的战斗体验，适应现代生活的游戏节奏。

② 低门槛：局内会提供快捷出装（随时随地可购买装备）、轻点技能自动释放等便捷的操作体验。

③丰富的英雄：既有规则简单、易操作的新手类英雄（例如妲己宝宝），也有供高端玩家秀操作的高难度英雄，并且两类英雄间是可对抗的。不同用户，都能找到适合自己的英雄。

开局分路推荐，优化上单体验

关于地形的设计，一方面希望保证同一条路上，红蓝双方的对抗平衡，从而鼓励冲突，另一方面也希望一个队伍中各个职业有较为公平的出场机会，同时解决之前的“上单太难”的问题。

原上/下路更名为对抗路/发育路，对抗路靠近主宰，发育路靠近暴君。

在地形设计上，发育路的箭塔位置非常靠前，河道草丛距离兵线更远，更容易逃跑，更加安全。

发育路上的远程兵（三个小兵中最后一个）有“黄背包”，击杀这个黄背包小兵，有额外金币收益。

对抗路上的远程兵有“绿背包”，击杀这个绿背包小兵，有额外血量回复。

另外，塔后血包修改为固定值回血，对于血量更低的射手更有利。哪怕与对方射手对线打不过，也可以猥琐塔下吃血包发育。

因此，推荐最需要发育且自身避险能力不强的射手等偏中后期的英雄走发育路，推荐前期抗压、作战能力强的战坦走对抗路。

前四分钟复活时间缩短，降低前期死亡成本

在河道附近将提供更多的中立资源，同时降低前期的死亡成本，死亡后可以快速复活回线，鼓励争夺对抗的同时适当降低压力。

爽快对抗

王者荣耀核心特色之“爽快”，在15分钟左右一局的比赛中，设定张弛有度的对抗节奏，在对战体验上保持对攻节奏快的爽快感受。

① 高频团战：双方对抗的重点聚焦在英雄间的战斗，围绕着中立生物及战略资源点的抢夺展开。

② 操作爽快：技能释放反馈及时，整体技能命中率偏高，且可自定义优先攻击目标，动画表现打击感十足，实现动作游戏的快感。

③ 快速发育：快速的发育节奏，每30秒都有装备可以购买。

同样，本次周年庆版本的内容，也将继续强化“爽快”这一核心特色，新增了峡谷生物与战术手段，强化各阶段争夺目标。

对局前期

对局前期，希望围绕河道附近的中立资源，鼓励双方进行更加高频的小规模团战，新增了中立生物【河道之灵】和【先知主宰】。

对局后期

对局后期，王者提供了更多的战术手段以及劣势方的补偿，依然鼓励主动冲突；鼓励辅助跟打野游走，加强辅助装团队加速功能；鼓励进攻，增加视野之灵让劣势方有机会翻盘。

对局大后期

对局的大后期，希望保留一个关键的决战资源，鼓励主动博弈以结束比赛，因此增加了【风暴龙王】——20分钟之后会出现的唯一的决战资源类生物，需要多人联合击杀，保证双方的可对抗可争夺。