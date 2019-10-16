石头科技与日本软银达成合作，发售Roborock S6扫地机器人

IT之家10月16日消息 今日，日本软银集团宣布，SB C&S将引进来自北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“石头科技”）的智能扫地机器人产品。石头科技也是软银与中国企业合作智能扫地机器人产品的唯一合作伙伴。

此次推出的产品是智能扫地机器人Roborock S6，该产品将作为软银SB C&S第一批产品于10月18日开售，除全国范围内的家电量贩（部分除外）外，消费者还可以在Amazon和Yahoo! Shopping上购买到产品。

▲左一：SB C&S消费者业务和新业务高级副总裁Shintaro Taki 左二：石头科技CEO昌敬

据悉，SB C&S是软银集团旗下负责生产、分销和销售与IT相关产品的公司，除了制造和销售内部开发的与IT相关的设备外，还作为经销商引进来自各国的产品。

SB C&S消费者业务和新业务高级副总裁Shintaro Taki表示，本次合作对于软银集团推动日本IoT的发展意义深远。

“日本在全球范围内的IoT产品表现不佳，物联网业务远远落后于美国五年，SB C&S正在为消费者引进各类智能IoT设备。为了使日本的物联网业务在世界处于同一水平，我们需要引进先进的产品来推动日本的进步。中国物联网发展迅速，因此我们决定与中国的3家初创公司进行合作，其中Roborock已出货超过500万台智能扫地机器人，产品销往全球众多国家。”

本次在日本上线的Roborock S6扫地机器人拥有扫地和拖地两种功能，最大吸力可达2000Pa，电池容量为5200mAh，单次充电可工作180分钟。软件方面，该产品支持连接手机App实时查看清扫状态和远程控制，并且提供房间分区功能可指定房间进行清扫。

▲Roborock S6扫地机器人