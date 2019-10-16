一文回顾《英雄联盟》全球十周年庆典：多款官方手游开启预约，还有动画与无限火力

IT之家10月16日消息 今日，在《英雄联盟》全球十周年的直播中，拳头游戏公布了多款正在开发中的新游戏与以英雄联盟宇宙为背景的动画剧集，还有元素崛起、云顶之弈第二组阵容、新英雄赛娜以及无限火力归来等《英雄联盟》季前赛变动。

同时，在上海举办的中国区线下活动现场，拳头游戏正式宣布了《英雄联盟》手游、《Legends of Runeterra》和《英雄联盟电竞经理》三款新游的消息。

除有关《英雄联盟》的内容外，拳头游戏还预告了一款全新独立IP的战术射击类游戏《Team Fight Tactic Mobile》，这款游戏内部代号为“A计划”，将在未来登陆iOS与安卓平台。

《英雄联盟》手游

在发布环节，拳头游戏官方公布了包括手机端与主机端在内的《英雄联盟》正版MOBA手游。



▲图源：腾讯游戏

从《英雄联盟》官方公布的演示视频来看，《英雄联盟》手游游戏风格和《英雄联盟》PC版本类似，但是召唤师峡谷经过了全新的设计，更加适合手机游玩。界面方面采用左侧方向和右侧技能设计。

根据《英雄联盟》官方介绍“《英雄联盟》手游保留了端游的经典分路，单局预估在15-18分钟，在适配移动端操作之外融合了很多创新方式，能够实现更多的操作可能性，其核心特色是‘还原端游经典操作与深度体验’。《英雄联盟》手游在适配移动端便捷操作的同时，也具有非常高的操作上限。对于新手来说比较容易上手，同时其也具有较高的操作空间来满足希望炫技的玩家。”



据悉，《英雄联盟》手游版将于近日在各个地区开启测试，正式版本将于2020年上线。

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全球首款英雄联盟电竞手游《英雄联盟电竞经理》

随着《英雄联盟》电子竞技业务的发展，拳头游戏还推出了电竞IP授权的全球首款英雄联盟电竞手游《英雄联盟电竞经理》。

《英雄联盟电竞经理》以英雄联盟官方赛事为基础，LPL战队加盟入驻，融合了战队组建、选手养成、即时策略对战以及周边玩法等创新体系。玩家们需要通过招募战队选手并制定合理的战术，控制着队伍的核心顺利的登顶最强战队，重返经典的冠军时刻。目前，这款游戏正在开发中。

据悉，《英雄联盟电竞经理》也将实现LPL联赛赛游联动，玩家可以在客户端中了解最新赛况。这款游戏将于2020年推出首个联赛LPL，并逐步开放其他赛区。

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《Legends of Runeterra》英雄联盟策略卡牌游戏

拳头游戏还推出了首款基于英雄联盟IP的策略卡牌游戏《Legends of Runeterra》。

据介绍，玩法方面，《Legends of Runeterra》采用回合机制。在同一回合内，攻防双方都有机会出牌。玩家在解读对手战略意图的同时可以实时作出应对。同时，游戏内还加入了英雄局内升级、角色技能搭配、阵营选择以及多种法术卡牌等玩法。

《英雄联盟》官方动画及其他

· 《英雄联盟》官方动画

在《英雄联盟》十周年庆典活动上，拳头游戏IP及娱乐业务全球负责人Greg Street（鬼蟹）还公布了一部英雄联盟衍生动画《Arcane》，将于2020年播出。



据介绍，这款动画将会围绕着暴走萝莉金克丝以及皮城执法官蔚两位英雄展开。蔚是一名警察，手握巨大的机械拳头，态度傲慢，而金克斯则是一名聪明、开朗的“恐怖分子”，用枪炮制造混乱。之前有人才猜测蔚和金克斯是姐妹，而这部动画将会挖掘她们的过去。





· 《英雄联盟》格斗游戏曝光

在拳头的《英雄联盟》十周年庆典活动上，官方还曝光了一款格斗游戏，代号为“L 计划”，但并没有正式公布。拳头表示，这款游戏还在早期开发状态。截图显示的是狐狸大战诺手的画面，对战的背景为恕瑞玛，游戏模式类似于《拳皇》这类的格斗游戏。

除游戏外，《英雄联盟》官方带来了2020季前赛玩法改动“元素崛起”，主要包括召唤师峡谷地图变化以及元素亚龙的全新机制。同时，云顶之弈第二组阵容也将在不久之后到来，围绕元素使的主题推出一系列内容。

· 新英雄赛娜（Senna）

暗影之拥 赛娜是《英雄联盟》中一位英雄圣枪游侠卢锡安的妻子。在背景故事中，卢锡安和赛娜一起追猎并灭绝不死亡灵、净化这块腐朽的大地；但是赛娜被魂锁典狱长锤石杀死，灵魂也被封禁在了锤石的“灯笼”之中。

《英雄联盟》新英雄赛娜确认将于9.22版本正式亮相，预计将于10月29日登陆测试服。

· 《英雄联盟》十周年福利

在2019年10月16日00：01之前注册的英雄联盟账号都可以参与《英雄联盟》十周年回馈活动。在10月18日4:00至11月20日3:00的活动期间，《英雄联盟》将逐日开放下列奖励对应的免费任务，登录游戏后通过客户端内任务系统完成任务，获得奖励。登陆10天可领取随机永久传说皮肤。

值得一提的是，活动期间任意1天登录客户端并完成1局系统匹配到的对局，玩家将可免费领取10周年限定安妮皮肤。

· 无限火力游戏模式回归

10月29日至11月9日期间，能够自由选择英雄的无限火力游戏模式也将全球同步开放。