雅虎宣布逐步关闭雅虎群组网站，永久删除所有内容

北京时间10月17日早间消息，雅虎周三宣布，该公司将逐步关闭长期以来一直都在运营的“雅虎群组”（Yahoo Groups）网站。从10月21日起，用户将不能再向这个网站发布新内容；到12月14日，之前发布的所有内容将被永久删除。

雅虎发布公告称：“你们需在那个日期之前保存此前上传的任何内容。”

雅虎群组上线于2001年，基本上来说是个邮件列表和互联网论坛平台的结合体。各个群组可在雅虎群组网站上进行互动，也可通过电子邮件互动。在雅虎群组上线以来的18年中，无数的利基社区在这个平台上安家。时至今日，随着雅虎准备逐步关闭这个网站，用户正在寻找方法来保存自己的群组历史。

雅虎指出，用户可从这个网站的隐私选项卡上下载数据，而在社交新闻站点Reddit的/r/DataHoarders板块，有些用户正在分享自动抓取工具的链接。

“有什么好办法可以下载特定雅虎群组的数据？”一位Reddit用户写道。“我是一个由冷战老兵运作的私密群组的成员，那个群组中的许多信息和讨论是不可替代的。”

雅虎在公告中表示，雅虎群组网站将会继续存在，但所有公共群组都将被私密化，需要获得管理员的批准才能加入。此外，管理员将可使用有限的一些群组设置，但大多数功能（文件、链接、照片、附件、邮件历史记录等）都将被关闭。根据雅虎的说法，用户仍旧可以通过电子邮件与其群组进行互动。

雅虎已经不是第一次关闭重要平台并对用户“见死不救”了，此前该公司在2009年关闭了GeoCities，导致大约700万个个人网站就此关闭。当时，数字档案工作者纷纷尽其所能地保存内容。

“这些家伙（雅虎）找到了在最短的时间里摧毁最大数量的历史数据的方法，而且绝对追不回来。”数字档案工作者杰森·斯科特（Jason Scott）在GeoCities网站关闭后不久说道。