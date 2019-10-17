小米将在印度推出更贵智能机，摆脱廉价品牌形象

IT之家10月17日消息 据路透社报道，小米公司一位高级管理人员周一表示，公司正在扩大其在印度的产品组合，包括价格更高的高规格智能手机和智能电视，从而摆脱其廉价品牌的形象。

据Counterpoint的数据，小米于2014年开始在印度销售设备，已超越韩国三星电子成为印度最大的智能手机厂商，其设备在电商网站热销主导了250美元以下产品领域。但是小米更昂贵的智能手机面临来自三星以及中国竞争对手OPPO和vivo的激烈的竞争。技术分析师说，小米被用户视为廉价品牌。

小米试图通过推出带有高端处理器和摄像头，价格超过20,000卢比（约1987元）的手机来改变这种状况。

小米印度分公司首席运营官Muralikrishnan B对路透社表示：“我们正在逐步提高整个ASP（平均售价）曲线。印度消费者的价格接受度现在已上探至3万卢比。”

小米的智能电视系列（价格从11999到54999卢比不等）以及其他支持互联网的产品也有助于提高其智能手机的销量和品牌形象。小米也正在扩大其在印度的零售网络：到2020年中，小米将从目前的6,000多家商店扩展到10,000家商店。

小米还计划很快在印度开设消费贷款业务，印度是中国以外最大的市场。