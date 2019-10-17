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国行三星S10e/S10/S10+即将迎来One UI 2.0 Beta

2019-10-17 11:13:18来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家10月17日消息 根据三星盖乐世社区的消息，全新的盖乐世界面 One UI 2.0和Android 10操作系统的测试版体验即将开始。

盖乐世社区表示，三星S10e/ S10 /S10+ (已解锁设备)即将可以注册测试版使用申请。

不久前，三星面向全球Galaxy S10e / S10 / S10 + / S10 5G用户陆续开启基于Android 10的OneUI 2 beta更新，目前韩国、德国用户已收到更新。

OneUI 2.0更新亮点功能

专注模式

全新的One UI具有简化的设计，通知占用的空间更少，在玩游戏或全神贯注地欣赏自己喜欢的内容时，也不会错过任何重要信息；此外音量调节界面也做了相应的修改，以避免占用更多空间。

更舒适的使用体验

全新的桌面布局提供了舒适的视觉体验。深色模式可通过智能调整显示屏上图像、文本和颜色的亮度，同时减少电池消耗，从而给夜间使用手机的用户提供更好的体验。此外Smart Lock功能还允许屏幕自动调整时钟和通知的颜色和格式，以确保用户始终都能清晰地看到文本和图标。

数字健康功能

该功能允许用户跟踪及查看自己在哪些App上分别花费了多少时间，并根据需要制定出合适的App使用计划等。

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关键词：三星S10one ui

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