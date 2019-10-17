《王者荣耀》自走棋模式“王者模拟战”正式服今日上线

IT之家10月17日消息 今天上午，《王者荣耀》更新之后，自走棋模式“王者模拟战”也正式上线了。

据介绍，《王者荣耀》新玩法“王者模拟战”是一款回合策略竞技玩法，官方称王者模拟战玩法研发过程中，通过用户CE、职业选手体验、主播线下邀请等方式逐步完成优化了游戏玩法的体验与功能。

机型要求：手机内存满足2及2G以上

据了解，在《王者荣耀》的“王者模拟战”中，可以收集同样英雄，合成提升战力；搭配职业阵营，获得不同的属性加成；合理穿戴装备，可以打造最强阵容；升级可以学习天赋。

游戏玩法官方介绍：



单人模式

1、 游戏正式开始，购买心仪的英雄，将英雄拖动放入场上组成合理的队伍阵容，调整英雄站位（注意保护后排）

不知道购买什么英雄可以关注英雄头上的推荐标签，并可以选择想玩的阵容一键预设；

注意：所有人的英雄是从同一个牌库中抽取，弃掉与售出的牌不会再抽取到，但可以在弃牌库中重置回牌。

2、 每个回合自己的阵容会和其他对手自动战斗，幸存一方获得本回合胜利，失利的一方将根据对方幸存英雄的数量扣除自身血量；

3、 血量归零则被淘汰，坚持到最后可获得胜利。

如何提升队伍的战斗力？

1、 升星：每购买三个同样的英雄（同一星级）可以合成一个更高星级的英雄；

2、 羁绊：每个英雄都有职业和阵营两种羁绊，上场队伍中，同一羁绊的英雄达到一定数量会激活羁绊效果；

3、 装备：野怪回合，战胜会获得抽取装备的机会，每次三选一。装备会自动分配给最适合的英雄，也可以手动调整。并且随着野怪的强大，掉落的装备也会越来越好；

4、 升级与天赋：花费金币手动升级队伍等级，队伍等级越高，可以上场的英雄越多；

5、 每次升级会获得固定天赋点。并在随机出现的三个天赋技能中，选择其一加点；天赋分为通用型、英雄羁绊型、职业强化、主动技能；

6、 我们还为玩家准备了一键布阵的功能，当局势紧张时可以利用一键布阵快速将棋子放置在一个合适的位置，甚至在同一个阵型中还会有不同组合方式，让玩家可以快速的影响战局

王者模拟战的排位赛，与王者峡谷的排位赛机制非常相似，便于玩家们更好的熟悉。以每局排位赛名次结果增加或者减少段位分，从青铜逐渐晋升为白银、黄金、铂金、钻石、星耀和王者段位。

双人组队模式

双人组队玩法与单人模式最大的区别在于，此模式中玩家将两两组队，共4个队伍8个玩家进行对战，队友之间可以相互赠送英雄和装备，同时队友如果被淘汰，将可以花费自己的一定血量救助队友，

组队模式中，实时排行由自己和队友的总血量决定

队友之间可相互赠送英雄和装备，也可以向队友索取英雄