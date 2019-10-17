北京市消协：马蜂窝、途牛、驴妈妈等涉嫌捆绑搭售

IT之家10月17日消息 据中新网报道，北京市消协16日发布的互联网消费捆绑搭售问题调查结果显示，途牛旅游、驴妈妈旅游、马蜂窝旅游和智行火车票、高铁管家均被发现有捆绑搭售问题。

北京市消协此次体验调查选取26个与百姓生活密切相关的互联网平台作为体验对象，其中包括10个在线旅游平台、8个网络票务平台、6个网络购物平台和2个网络餐饮平台。在对26个互联网平台进行的74个模拟消费体验样本中，有8个样本存在涉嫌捆绑搭售问题，占比10.81%，涉及途牛旅游、智能火车票、驴妈妈旅游、马蜂窝旅游、高铁管家。

体验调查发现，在线旅游行业的捆绑搭售问题相对突出，没有发现其它互联网企业存在明显捆绑搭售问题。

调查结果还显示，部分在线旅游企业明显突出搭售选项、弱化无搭售选项，涉嫌误导消费者，也有部分在线旅游企业涉嫌诱导选择收费项目、制消费范围等方式变相捆绑搭售商品或服务。

另外，75.7%的被调查者认为商家搭售商品或服务时没有以显著方式提醒消费者注意。体验调查发现，互联网消费搭售最多的项目是保险，其次是优惠券、接送服务、会员、红包、语音讲解等收费项目。

监管方面，调查结果显示，75.70%的被调查者认为捆绑搭售行为强制消费、损害了消费者合法权益。遇到捆绑搭售行为后，有49.88%的被调查者选择放弃购买，26.12%的被调查者选择无奈接受，7.97%的被调查者选择找平台协商，仅有6.06%的被调查者选择向有关部门或消协投诉。有近八成被调查者认为要加强监管、严惩商家捆绑搭售行为，六成多被调查者认为要完善有关法律法规、加大处罚力度，还有过半被调查者认为要加强企业自律、倡导诚信守法经营。

北京市消协建议，应尽快完善有关法律法规，明确商家搭售行为的法律属性和法律边界，维护消费者合法权益，促进有关行业健康发展；针对少数企业采用捆绑搭售方式损害消费者合法权益的行为，有关部门应进一步加大监管和处罚力度，一旦发现损害消费者权益的捆绑搭售行为，依法给予严厉处罚。在严厉打击违法捆绑搭售行为的同时，正视在线旅游企业的服务价值，帮助企业改变原来靠捆绑搭售实现盈利的商业模式，引导企业公开透明地收取合理服务费用，让消费者明明白白消费。

同时，北京市消协还提醒消费者要提高自我保护意识。消费者在网上购买商品或服务时，应仔细查看相关说明资料，尽量避免因不小心或识别不清而选择了不需要的搭售商品或服务。如遇到违法违规的捆绑搭售问题时，要及时保存好相关证据，向有关部门投诉举报，依法维护自己的合法权益。