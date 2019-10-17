三星Galaxy Tab S6平板正式开售：骁龙855处理器+S Pen笔，5099元起

IT之家10月17日消息 据三星GALAXY盖乐世官方消息，三星Galaxy Tab S6平板今日正式开售，搭载骁龙855处理器，采用S Pen触控笔，价格为5099元起。

据了解，三星Galaxy Tab S6平板电脑提供珊瑚粉、星空灰和天际蓝三种颜色，尺寸为244.5 x 159.5×5.7mm，重量约420g。采用10.5英寸Super AMOLED面板，分辨率为2560 x 1600，比例为16:10。

拍照方面，三星Galaxy Tab S6背部还装有两个摄像头，主摄像头为1300万像素，副摄像头为123度500万像素超广角摄像头。正面装有一个800万像素的摄像头，可以自拍和视频通话。硬件方面，四扬声器调谐由AKG调校，搭载高通骁龙855处理器。

三星Galaxy Tab S6电池容量7040mAh，官方称续航时间为15小时；而S Pen的电池容量只有0.35mAh，但可以持续使用10个小时。并且，S Pen在插槽中只需要10分钟就能充满电。接口方面，三星Galaxy Tab S6无耳机孔，采用USB Type-C接口。

价格方面，三星Galaxy Tab S6平板电脑6G+128G版本价格为5099元，8G+256G版本价格5799元。