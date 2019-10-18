一加刘作虎：印度是第二总部，我们投入很大

IT之家10月18日消息 一加10月15日正式发布了一加7T及一加7T Pro两款手机新品，一加7T全系搭载90Hz流体屏，还搭载了新一代的AMOLED屏幕，其全面的性能表现获得了很多网友的好评。关于一加7T，有一点值得关注的是，这款手机首发市场选择的是印度和北美。其中北美市场我们比较熟悉，那么一加在印度市场的表现如何？一加又是如何看待印度市场的呢？

国内手机市场的饱和以及寒冬已成事实，在这样的市场环境下，出海成为大部分手机厂商的选择，而海外市场中，又以印度市场最受关注。而根据数据调研机构 Counterpoint的数据，在2018年印度高端智能手机市场报告里，一加是2018年印度高端智能手机市场销量第一的品牌。

由此可见，本身就十分注重海外市场的一加，对于印度市场也是非常重视的。而一加科技CEO刘作虎最近在接受媒体采访时更是表示，印度是未来一加的第二总部。

刘作虎表示：“第二总部，就意味着有一套完整的运营体系，研发、销售、服务等，整个都必须是完整体系。”同时他还表示，一加目前在印度市场也有很大的投入，包括5G和AI方面尤其关注，并且一加已经派了很多员工进驻印度。刘作虎称，其对印度市场未来十年的表现都非常有信心。

根据此前研究公司Canalys的报告，从2018年第三季度起，印度已经超过美国成为全球第二大智能手机市场。另据市场研究公司Counterpoint和CyberMedia预计，2019年印度智能手机的销量将达到1.6亿部。