谷歌兄弟公司Wing在美推出世界首例商用无人机快递服务

10月19日消息，据外媒报道，在获得美国政府批准，并与联邦快递(FedEx)和美国著名连锁药店沃尔格林(Walgreens)等公司建立合作关系后，谷歌母公司Alphabet旗下子公司Wing在弗吉尼亚州推出世界首例商用无人机递送服务，向克里斯蒂安斯堡（Christiansburg）居民递送零食和保健产品。

今年早些时候，Wing成为首批获得美国联邦航空管理局(FAA)认证的商业航空无人机运营商之一，允许它向居住在数公里以外、不在无人机操控人员视线内的人递送货物。

Wing发布了一段视频，显示一对老年夫妇和一家带着年幼孩子的家庭正使用智能手机选择要递送的物品。然后，画面切换，工作人员将订购的物品放在纸板箱中。最后，这个纸板箱被附在悬挂在空中的黄色夹子上。相机向后拉，我们看到纸板箱被回收到悬停的无人机上。

无人机飞越城镇，最终将纸板箱送到订货顾客的院子里。年老的夫妇收到了纱线和绷带，而那个家庭得到了零食。视频中的小男孩向空中挥手，可能是在与即将离去的无人机告别。

Wing表示，该公司希望取代通常由汽车或卡车进行的送货服务，以减少道路上的车辆数量。它还强调自己可以为移动困难的人提供送货服务。Wing承诺，在客户下订单后“几分钟”内，他们就可以向住在克里斯蒂安斯堡“指定送货区”免费送货。