“5G+超高清”多场景在CBA季前赛得到验证，华为等提供技术支持

2019年10月17日，华为公司携手青岛市广播电视台、青岛国信集团、中国联通，在一场CBA季前赛中把5G与超高清、VR、AI等技术结合起来，进行了篮球赛事的自由视角、多视角、VR、2D转3D的拍摄创新验证。多种热点技术同时应用于一场体育赛事进行拍摄技术的创新，在国内尚属首次。

通过自由视角观众可以在观看比赛直播时，以交互方式自由旋转，从不同视角观看球员运球、传球、扣篮时的风采，实现自由视角。

自由视角为观众带来了完全自由观看比赛的体验。这种业务形态之所以能够变为现实，除了引入环绕机位拍摄外，也得益于媒体云服务、边缘计算，及5G传输等诸多技术的逐渐成熟。

边云协同+5G技术成熟，让自由视角规模应用成为现实

本场比赛，华为与合作伙伴在赛场外围环绕部署了50台可高速拍摄的单反相机，用于全方位无死角的赛场拍照。

50路相机以每秒30帧的频率拍摄的照片在本地进行相应的预处理与同步后，将通过5G网络传输至媒体边缘云节点。大带宽、低时延的5G网络不单能够为大码率视频提供回传保障，也让多路码流回传摆脱线缆束缚，部署周期更短，部署位置更灵活。

▲自由视角解决方案示意图

媒体边缘云则采用弹性资源的方式分配足够算力，对50路相机以每秒30张频率连续拍摄的照片进行进一步的计算、拼接、渲染，整合为可用于播放的30帧帧率的自由视角视频。

媒体边缘云就近部署的机制则能够大幅度降低业务传输时延，提升系统的整体处理效率。同时，位于赛场内部的制作者也能更为实时的获得视频处理效果反馈。

自由视角业务向用户的分发品质由媒体云服务与CDN协同保障。

用户在终端侧观看自由视角视频时，最酷炫的时刻当属像拨动游戏中的3D建模角色一样，自由转动运动员的视角。当用户进行这项操作时，为了保障终端侧观看流畅性，CDN需要在极短时间内下推高码率视频，其码率会由用户常态观看时的8～10Mbps瞬时上升至50～200Mbps。

要保障在高码率并发下的业务体验，除了CDN节点需要就近部署外，位于中心位置的媒体云服务平台还需要根据用户热点区域位置向相应节点智能下推媒体文件，以便更好的为视角转换产生的瞬时高并发业务流量提供品质保障。

此外，高并发流量也对网络的带宽与时延提出了更高的要求。而下行速率均超过1Gbps，时延极低的千兆网络与5G将完全能够满足该场景的网络传输需求，让自由视角业务真正可以进入到实用阶段。

超高清多场景在青岛篮球顶级赛事得到验证

本场比赛多视角场景中，华为还引入了帧级同步技术，保障了各视角切换时的完整、连贯体验和视角间的时间同步。

除了本场篮球比赛之外，在刚刚过去的“庆祝中华人民共和国成立70周年”庆典中，央视已经在其新媒体产品中同时推送了七路视角，为观看阅兵提供了更为丰富的画面选择。

在本场比赛中，华为还携手合作伙伴实现了VR拍摄与制作，并且由华为云提供AI算法的2D视频转3D技术也得到了验证，获得在电影院中观看3D大片般的效果。

超高清多场景的应用前景广阔

如果VR直播进一步引入自由视角，将能够更好的提升用户与视频的互动性。设想一个观看拳击比赛的场景：拳击手在擂台上展开自由搏击，而你就站在台边。随着他们的扭打，你也不断的移动在擂台边的位置，以便更好的观察比赛中稍纵即逝的细节。这种感觉甚至已经超越亲临现场。

可以预见，多视角、自由视角、VR全景直播，2D转3D、AI短视频等新业务场景不只在体育赛事中有广泛的应用前景，在游戏、娱乐直播等其他泛娱乐应用中也有巨大潜力，这不仅将改变手机、电视等平面显示终端的观看体验，也将改变VR等新一代终端的展现与交互效果。消费者将获得真正的视角选择权，进入到跨终端、多视角、易交互的全新“视界”。

在“庆祝中华人民共和国成立70周年”庆典、《我和我的祖国》发布会、郑州马拉松赛、王者荣耀城市赛、音乐之声颁奖典礼等一系列活动中得到充分应用的“超高清多场景”5G直播套件化技术服务能力，将进一步为新产业时代的业务体验提供更有力的保障。