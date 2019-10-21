华为发布业界首款基于AI的千兆VR ONT（光猫）

在今日于江西南昌举行的“世界VR产业大会”上，华为正式发布业界首款基于AI的千兆VR ONT（光猫）产品OptiXstar V系列。

华为千兆VR ONT基于EAI（嵌入式人工智能）智能加速算法、Wi-Fi 6、全向天线、APM智能休眠等创新技术，将支撑运营商为家庭用户打造的云VR业务。

华为传送与接入产品线副总裁、CMO黄志勇表示：“千兆VR ONT将彻底改变当前家庭网络的VR体验问题，华为希望帮助运营商打造一张端到端体验可保障的全光网络，从而为最终用户提供极致体验的云VR业务。未来华为还将进一步探索FTTR等家庭网络解决方案的创新，联合上下游产业合作伙伴共同推动云VR产业的繁荣发展，使能全球云VR业务的普及应用。”

2019年10月10日，中国首个云VR业务在中国电信四川公司正式放号，标志云VR业务已经从技术验证和商业设计阶段正式迈入商用阶段，全面开启了云VR业务的规模商用。

不过，云VR业务对于家庭网络的带宽、时延有较高要求，仅当前以8K为主的舒适阶段的VR业务就要求带宽大于130Mbit/s，时延小于20ms，需匹配500M以上的宽带网络套餐。

而伴随千兆宽带在国内的逐渐普及，已经基本具备支撑云VR业务的规模应用的网络基础，目前最大的网络瓶颈在于最后1米的家庭网络：宽带套餐与用户体验的不匹配已经成为家庭用户的普遍性问题，其核心问题在于--“现有的家庭网关产品无法匹配VR等高带宽业务的承载需求。”

为此，华为此次发布了面向VR业务应用的千兆ONT产品OptiXstar V854、OptiXstar V864，据华为传送与接入产品线副总裁&CMO黄志勇介绍，华为千兆VR ONT产品OptiXstar V系列具备以下四大优势：

优势1：0卡顿，支持VR/游戏极致体验

采用全球首创的EAI算法，可智能识别VR视频/游戏业务，为云VR视频、游戏等业务提供专享传输通道，提供定向QoS保障，从而有效确保VR视频、直播和游戏画面流畅无卡顿。同时配合SOC芯片加速、Wi-Fi空口加速实现Wi-Fi网络时延<7ms。

优势二：多穿1堵墙，全向天线，Wi-Fi信号全屋覆盖

基于高性能、全向天线和4颗信号放大器，以及华为独创的空口优化算法和业界最全的抗干扰模型，实现Wi-Fi覆盖半径提升20%，信号多穿1堵墙，使用户可随时随地享受无缝的宽带体验。

优势三：千兆带宽，基于Wi-Fi 6实现千兆到房间

华为OptiXstar V864是业界首款基于Wi-Fi 6的千兆VR ONT，其Wi-Fi空口速率高达6Gbit/s，支持各种创新VR业务在每个房间的极致体验。

优势四：绿色节能，相当于每年多种1棵树

支持APM（应用性能管理）智能休眠功能实现深度节能，忙时全速，闲时休眠，满足全球最严格的欧洲CoC V7能效标准，整机功耗低于业界20%，单产品每年可节电70度，减少的碳排放量相当于每年多种一棵树。