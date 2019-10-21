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苹果iPhone屏幕供应商JDI：第一款OLED屏幕不用于手机

2019-10-21 8:10:28来源：网易科技作者：小小责编：懒猫评论：

10月21日消息，据外媒报道，苹果移动设备屏幕供应商日本显示器公司（JDI）新任首席执行官菊冈稔（Minoru Kikuoka）日前表示，2021年配有OLED屏幕的智能手机将成主流。

▲日本显示器公司首席执行官菊冈稔

菊冈稔称，尽管OLED面板更薄、更节能，对比度更高，但JDI的LCD面板将拥有价格优势，使其在2021年之前在智能手机领域保持竞争力。但他预计，此后新技术可能会促使手机行业发生剧变，OLED屏幕会流行起来，因此留给JDI的时间已经不多。

当苹果在2017年发布其首款OLED屏幕手机时，这被视为LCD长期主导地位终结的开始。对于大部分收入依赖于苹果的JDI来说，这是个大麻烦，因为该公司在新屏幕开发方面落在了后面。

不过菊冈稔指出，在反复推迟OLED屏幕的量产之后，JDI终于接近推出首款OLED产品，但他拒绝透露更多细节，只是说这款产品不会用于智能手机屏幕。有知情人士透露，这款产品将用于Apple Watch。

菊冈稔今年9月份被任命为首席执行官，该公司股价和营收都降至2014年上市以来的最低水平。他警告称，如果无法筹集到新的资金，该公司可能会面临经营无以为继的困境。此前，有报道称苹果可能会向其注资2亿美元。

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关键词：JDI

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