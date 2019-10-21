小米MIX 4真机亮屏谍照曝光：升降前置摄像头+极窄四边框设计

虽然官方目前还没有正式确认关于小米MIX 4的任何消息，不过随着各方渠道进行的爆料越来越多，用户对该机的关注度和期待值也是与日俱增，近日雷军与网友的互动似乎进一步暗示了该机的存在。现在有最新消息，网络上最新传出了一组据称是小米MIX 4的真机谍照。

据网络上晒出的谍照显示，这款疑似为小米MIX 4的机型采用了双曲面屏设计，没有前置摄像头存在的痕迹，虽然此前有消息称该机有望采用屏下摄像头，不过似乎关于升降摄像头的说法更多一些，具体真相还有待进一步的消息。同时，该机的边框极窄，并且四边几乎达到同等的宽度，进一步增加了视觉上的震撼感。

其他方面，根据此前曝光的消息，小米MIX 4将采用一块2K屏幕，刷新率将达到120Hz，并将首发新一代超声波屏幕指纹识别技术。将搭载骁龙855Plus处理器，最高配备12GB内存和1TB机身存储，并标配UFS3.0闪存。相机方面，该机将搭载1亿像素传感器，拍照能力必将值得期待。此外该机还将支持5G网络，电池容量为4500mAh，并将支持40W无线闪充。

据悉，全新的小米MIX 4最早有望下月亮相，也有消息称小米今年并没有推出MIX系列的计划，最终的发布时间可能要到明年第一季度。至于真实情况如何，我们还是拭目以待吧。