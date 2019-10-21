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51信用卡CEO孙海涛已被带走调查

2019-10-21 14:03:55来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月21日消息 今天上午大量警察突击清查上市公司“51信用卡”位于杭州西溪谷的办公地点，有消息表示，有一百多名警察冲进51信用卡所在西溪的办公大楼。

现据财视传媒消息，据知情人透露，现场12辆警车坐满，51信用卡CEO孙海涛昨日已被带走协助调查。

另据每日经济新闻报道，一位当地互金企业高管透露，调查或与近期对爬虫业务的整治行动有关，这一消息目前尚未得到进一步证实。

据51信用卡官网介绍，其是中国最大的在线信用卡管理平台。在香港联交所主板上市，股份代码为2051。官网介绍，其业务始于2012年，以旗下核心App“51信用卡管家”帮助用户对信用卡账单等个人负债进行智能管理为主要切入点，发展至今已逐渐形成了一个涵盖个人信用管理服务、信用卡科技服务和线上借贷撮合及投资服务的自我强化且不断演变的生态系统。

51信用卡于2018年香港主板上市。截至2018年底，“51信用卡管家”App已拥有7590万用户，为他们管理1.23亿张信用卡。而据其近日更新的中报显示，管理信用卡已达1.387亿张，用户达8340万。

51信用卡上市后首份年报显示，2018年，51信用卡实现营收28.12亿元，较2017年增长24%；净利润21.69亿元，而2017年同期亏损约13.79亿元。

51信用卡CEO为孙海涛，联合创始人杨宇智。

51信用卡目前在港交所暂停交易，停牌前跌幅达34.32%。

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关键词：51信用卡

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