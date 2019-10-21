51信用卡某副总裁确认网传消息属实：因“催收外包”被调查

猎云网今日获悉，有网友爆料称，大量警察进入51信用卡杭州西溪总部大楼，现场警车云集。另据每日经济新闻报道，51信用卡另一处办公地点的一楼大厅同样坐了多名警察。

受此消息影响，目前，51信用卡已在港交所暂停交易。51信用卡大跌34.32%，股价为1.78港元，市值为21.26亿港元。

针对此事，猎云网向51信用卡方面求证，暂未收到回复。51信用卡某副总裁向消金社确认网传消息属实并表示：“51信用卡催收外包的问题，公司P2P业务正常。”

值得一提的是，据P2P观察9月份报道，多位粉丝在后台给观察君留言反映，51人品贷涉嫌违规收集用户信息，自己的通讯录被曝，亲朋好友收到骚扰辱骂的电话和短信，对正常工作和生活造成困扰。

有网传截图显示，某银行发布律师函称51信用卡“通过爬虫程序对我行用户信息进行抓取”，“全方位且数量巨大的获取用户个人信息，该行为涉嫌构成侵犯公民个人信息罪”。律师函中严正要求51信用卡方面“立即停止对我行用户网银数据或其他个人信息的抓取行为。”

51信用卡业务始于2012年5月，当时推出了“51信用卡管家”——一款可以一键智能管理信用卡账单的APP，极大地满足了用户，尤其是多卡用户对自身负债进行管理的需求。51信用卡的业务已涵盖个人信用管理、信用卡科技服务和线上信贷及投资服务的一站式个人财务服务，旗下拥有“51信用卡管家”、“51人品”、“51人品贷”、“给你花”等多款APP。

据天眼查信息显示，51信用卡于2012年8月成立了杭州恩牛作为该APP的运营主体，法定代表人与最终受益人均为孙海涛。

2016年10月，51信用卡宣布获得嘉实投资和银泰集团累计8400万美元C+轮融资；2016年9月，51信用卡宣布完成总额3.1亿美元的C轮融资，由A股上市公司新湖中宝及天图投资领投，快的打车创始人陈伟星的泛城资本，以及华盖资本、国信弘盛股权投资基金、千合资本、洪泰A Plus基金等联合投资。

2018年3月，51信用卡向港交所提交招股书，并于当年7月13日正式登陆港交所。其创始人、CEO孙海涛发表致辞时讲到，公司股票代码为2051，希望能为这家公司打拼到2051年。孙海涛当时称，目前公司有1000多人，激活用户过亿。

2019年8月28日，51信用卡发布2019年上半年度业绩报告。财报显示，截至2019年6月30日，51信用卡半年度营收高达人民币14亿元，同比增长9.8%，经调整净利润达人民币3.09亿元，较去年同期增长12.9%。其中，信用卡科技服务、介绍服务及其他收益三项营收共占上半年总营收的42.6%。

值得注意的是，在信贷撮合服务方面，2019年上半年，51信用卡的信贷撮合总量为138.33亿元，其中来自机构资金的贷款撮合量约为48.3亿元，较去年同期的10.99亿元增长339.3%。