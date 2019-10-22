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华尔街看好iPhoneSE2 与5G，苹果股价续刷历史收盘新高

2019-10-22 6:20:35来源：新浪科技作者：林克责编：孤城评论：

北京时间10月22日讯，今日美股收盘，苹果股价上涨1.73%，报240.51美元，创历史收盘新高，盘中最高涨至240.99美元，创造股价最高纪录，苹果市值也达到了10869.08亿美元，比微软市值高了300多亿美元。

此前，　雷蒙-詹姆斯金融公司（Raymond James）将苹果的目标价从250美元上调至280美元，创下了历史新高。本月晚些时候，苹果公司将公布第四季度业绩。

今日，苹果股价较6月低点上涨38%；新目标价较上周五收盘上涨约18%。

分析师克里斯-卡索（Chris Caso）重申了他对苹果股票的“跑赢大盘”评级，他认为iPhone 11的“短期表现更好”。

在雷蒙德-詹姆斯公司之前，巴克莱和韦德布什公司也对iPhone 11表示乐观的。

雷蒙德-詹姆斯公司补充说，公司对即将于明年发布的5G版iPhone持长期乐观态度。卡索写道：“更稳定的短期条件，加上在2020年初推出的新iPhone SE，将为5G周期提供了过渡”，而这“将继续推高股价”。

另外，瑞士信贷（Credit Suisse）写道，新型号iPhone的等待时间“越来越有利于iPhone近期需求的走势”。

据彭博数据，目前苹果的评级中，25家“购入”评级，17家“持有”评级，6家“卖出”评级。平均目标价为226美元。（林克）

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