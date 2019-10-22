中国联通前三季度净利润98.23亿元，同比增长11.9%

近日，中国联通公布了集团2019年前三季度未经审核的若干主要财务及运营数据。

期内，中国联通整体服务收入为人民币1985.32亿元，比去年同期下降0.7%，跌幅较今年上半年的-1.1%有所缓和；产业互联网业务收入为人民币242.91亿元，同比上升40.8%；EBITDA为人民币731.45亿元，比去年同期上升10.4%；公司权益持有者应占盈利为人民币98.23亿元，比去年同期上升11.9%。

受提速降费、市场饱和、激烈市场竞争以及4G流量红利逐步消退的影响，2019年前三季度移动服务收入比去年同期下降6.1%至人民币1177.33亿元，移动出账用户ARPU为人民币40.6元。

2019年前三季度，面对行业发展的新挑战，中国联通深化实施聚焦创新合作战略，加快互联网化运营转型，纵深推进混改，创新业务持续快速增长，支撑整体服务收入基本保持稳定。得益于良好的成本管控，2019年前三季度净利润持续显著提升。

中国联通逐步发挥LTE 900MHz 4G网络的深度覆盖和农村区域广覆盖优势，聚焦产品、渠道和营销加大力度推动互联网化运营转型，严控用户发展成本及超低资费套餐，坚持差异化经营，努力避免简单价格战。2019年前三季度，移动出账用户净增969万户，达到3.25亿户；其中4G用户净增3122万户，达到2.51亿户。

2019年前三季度，固网宽带用户净增357万户，达到8445万户，固网宽带接入收入为人民币309.59亿元。2019年前三季度，产业互联网业务收入为人民币242.91亿元，比去年同期上升40.8%。得益于创新业务快速增长拉动，固网服务收入达到人民币788.63亿元，比去年同期上升7.7%。整体服务收入为人民币1,985.32亿元，比去年同期下降0.7%，跌幅较今年上半年的-1.1%有所缓和。

2019年前三季度，网间结算成本比去年同期下降11.7%，主要受网间话务量下滑影响。期内中国联通严控用户发展成本，令销售费用得到良好管控，为人民币257.05亿元，比去年同期轻微上升1.7%。应占联营公司净盈利比去年同期下降55.9%，主要由于去年8月份中国铁塔在香港联交所上市并发行新股，导致联通对中国铁塔的持股比例变化，使去年第三季度按权益法核算的应占联营公司净盈利录得额外收益人民币14.74亿元。2019年前三季度，EBITDA为人民币731.45亿元，比去年同期上升10.4%，EBITDA占服务收入比为36.8%。中国联通权益持有者应占盈利为人民币98.23亿元，比去年同期上升11.9%。

2019年9月，中国联通与中国电信签署合作协议，在全国范围内合作共建一张5G接入网络，中国联通认为，与中国电信进行5G网络共建共享合作，特别是双方连续的5G频率共享，有助于降低未来5G网络建设和运维成本，高效实现5G网络覆盖，快速形成5G服务能力，增强5G网络和服务的市场竞争力，提升网络效益和资产运营效率，达成双方的互利共赢。