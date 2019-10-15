王晓初：中国联通手机流量平均资费五年降幅超95%

10月15日下午消息，在近日工信部主办的“信息通信业高质量发展高层次专家座谈会”上，中国联通董事长王晓初表示，2015年以来，中国联通固定和移动宽带平均下载速率五年提升近7倍，移动网络流量平均资费五年降幅超过95%。

工信部副部长陈肇雄指出，全球新一轮科技革命和产业变革同我国经济优化升级交汇融合，以数字化、网络化、智能化为根本特征的第四次工业革命孕育兴起，为经济社会数字化转型发展提供了难得的历史性机遇。与支撑经济社会高质量发展要求相比，信息通信业发展不平衡不充分问题依然突出，要突出服务实体经济高质量发展的新需求，进一步提升信息通信业发展的质量效益水平。

陈肇雄强调，推动信息通信业高质量发展，是一项复杂系统工程，要突出顶层谋划，一体化推进网络建设、技术创新、融合发展、行业监管及安全保障等工作；突出基础巩固，加快宽带网络基础设施优化升级；突出创新驱动，增强信息通信领域关键核心技术创新能力；突出融合发展，推动信息通信业和实体经济特别是制造业深度融合；突出环境优化，促进信息通信业持续健康发展。

会上，中国联通董事长王晓初总结了2015年以来中国联通“提速降费”的主要工作：一是提速让客户使用高清视频类大带宽、高速率应用越来越多，固定和移动宽带平均下载速率五年提升近7倍，且随着与友商建设全球首张5G共建共享网，网速还会持续提升；二是从降费看，中国联通移动网络流量平均资费五年降幅超过95%；三是从服务看，用户不用到营业厅排队，网上营业厅及可跨省、跨地市办理的特色服务，解决了用户业务办理难的痛点问题。

面向未来，王晓初表示将聚焦主责主业。一是勇于承担网络强国的历史使命，认真落实网络强国战略部署，以5G精品网络等高质量网络支撑高质量发展，加速推动信息领域核心技术和应用创新突破；二是以全球化的视角积极助力服务“一带一路”等“走出去”战略，为国内经济体走出国门的信息通信服务保驾护航；三是深入落实高质量发展，为国民经济社会信息化建设作出更大贡献；四是加快推进供给侧结构性改革，加快淘汰落后产能、过剩产能，加快提升5G+AI及“云大物”等新供给能力，实现更高质量的信息化供需再平衡。