中国联通投资版图：百亿母基金之外，还有五支基金加持

“今天我要公布中国联通的家底了。”联通创投总经理张泛在今日的中国联通生态合作大会上开玩笑道。

在会上，中国联通公布了5G时代的智慧家庭、大视频、泛智能终端三大生态战略。而要打造和繁荣这三大生态，中国联通的资本能力是重要支撑之一。

实际上，今年9月，张泛就宣布中国联通成立了一支首期100亿元的5G创新母基金，进行股权投资，资本入股甚至兼并收购。他今日介绍，该母基金以联通自有资金为主，适度引入地方政府、特定大型行业国企、行业领先民营企业等社会资本。

这支首期100亿元的5G创新母基金，其中10亿元用于早期创业项目；40亿元用于中大型项目；50亿元用于对外战略合作。

而除了这支母基金，张泛也将中国联通的资本“家底”一一向外公布。中国联通还有着5个投资基金，包括：

联通创新（成都），管理产品1“联通创新”规模6亿元，联通创投出资5000万，社会募资5.5亿元，已运营2年。管理产品2“共青城联通新业”规模4000万元；

联通中金（深圳），规模24亿元，联通资本出资5.5亿元，社会募资18.5亿元，基金正在全体合伙人第一次实缴50%过程中；

联通凯兴（广州物联网），总规模100亿元，首期30亿元，正在社会募集中；

联通新沃（上海），天使+VC基金，规模1亿元，运营2年，完成投资4900万元；

联通心契约（贵州），天使+VC基金，规模2亿元，正在募集中。

张泛表示，这些基金会围绕着三个主题展开：形成自主核心能力体系，完善联通发展产业生态，助力企业创新转型升级。股权投资的项目范围包括：联通内部5G新研发项目孵化，战略合作企业的融资项目，重点行业头部国企科技类子公司的混改项目，发展战略相关的兼并收购。