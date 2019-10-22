微软正在开发更高级Web应用程序，兼容PWA

谷歌一直是PWA的主要拥护者，它创建了一些行为类似于本机应用程序的网站。2018年，微软还与其他支持者携手合作，并开始投资于渐进式Web应用程序（PWA），以解决Windows应用商店中应用程序差距的问题。

微软希望借助渐进式Web应用程序（PWA）来增加Windows 10应用程序商店中应用数量和质量。包括Uber和Twitter在内的几家公司已将其基本应用升级为PWA，该PWA比传统Windows Store应用程序的更新频率更高。

尽管PWA可能是未来，但该技术无法使用Windows 10和Android的所有功能，这使其在某些领域落后于本机原生的应用程序。

根据一项提案，微软正在开发一个名为“EditContext”的新API，以将Web应用程序与Windows 10上的高级文本输入法集成在一起。例如，该API可以允许诸如Google Docs之类的Web应用程序与系统级文本输入进行集成服务，还会支持滑动输入，表情符号选择器和其他功能。

该API旨在改善Progressive Web Apps的可访问性和性能，并为基于Web的编辑者解锁新功能。

大多数Web应用程序都带有内置的编辑器，但这些行为通常无法提供与OS的预期集成。微软希望借助“EditContext”API，通过将文本输入与HTML DOM视图分离来解决Web应用程序输入问题。

为此，Web应用程序的开发者需要通过EditContext的API包含数据。

一位微软工程师在私人帖子中透露了这将如何帮助Google Docs：

“Google Docs使用屏幕外可编辑的元素来促进与OS文本输入服务的集成。与OS文本输入服务集成后，Google Docs可以访问文本输入功能（例如IME）以中文、日文和韩文进行撰写，还可以使用表情符号选择器等。”

根据承诺，微软已经开始将API集成到Chromium版Edge浏览器中。

该API最终将使基于PWA的编辑器能够平稳运行并访问Windows 10上的所有输入功能。

微软朝正确方向又迈出了一步。