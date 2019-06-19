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微软Windows 10上Edge/Chromium PWA运行更原生，添加注册表项

2019-6-19 19:28:38来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家6月19日消息 渐进式web应用（PWA）已经存在了大约四年。微软非常喜欢PWA，Windows 10中的PWA能够像常规应用程序一样运行，因为它们支持Cortana集成、实时磁贴、通知等。


由新款Edge或甚至Chrome浏览器生成的PWA可能很快就会在Windows 10上更加原生的运行。根据外媒报道，微软正在测试将PWA集成到控制面板或设置应用程序中的新选项，以便你可以像本机一样卸载PWA应用程序。

目前，Chromium浏览器（如Chrome）生成的Progressive Web Apps无法像常规Windows 10应用程序一样卸载。

要卸载Chrome PWA，你需要单击应用程序窗口顶部的汉堡菜单按钮，然后单击卸载。如下面的屏幕截图所示，无法从“开始”菜单，“设置”或“控制面板”中卸载Chrome生成的PWA，因为Windows无法识别它们。

▲Chrome版目前不可以在系统中卸载

微软现在开发了一项新的更改，允许从“设置”或“控制面板”中卸载Windows 10上的PWA应用。微软已经在新Edge浏览器上实施了这一变革，并且微软决心在所有Chromium浏览器中实现相同的体验。

▲Edge版可以在系统中卸载

根据微软在Chromium Gerrit上发布的提交，该功能被标记为“有效”，并且很快就会发布到其他Chromium浏览器（包括Chrome）上。

微软Edge工程师Sunggook Chue写道：“这一变化允许从‘卸载或更改程序’控制面板中卸载Windows上已安装的Web应用程序。”

“在快捷方式创建操作后，我们在Windows注册表中添加‘Uninstall Registry’条目。注册表项是众所周知的，系统会读取条目以填充添加删除程序，”Chue补充道。

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关键词：Windows 10ChromePWA

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