一图看懂全新荣耀20青春版：4800万像素后置三摄+4000mAh电池

IT之家10月22日消息 今日荣耀手机官方正式发布了全新荣耀20青春版，采用4800万AI超广角三摄并拥有4000mAh大电池，起售价1399元。

配置方面，荣耀20青春版采用6.3英寸20;9 AMOLED珍珠屏，分辨率为2400x1080，通过德国莱茵TUV低蓝光护眼认证，亮度高达600nit，采用屏幕指纹识别技术；搭载麒麟710F芯片，电池容量为4000mAh，支持20W快充；存储方面为4GB+64GB、6GB+64GB、6GB+128GB和8GB+128GB四个版本可选。

摄像方面，荣耀20青春版采用4800万像素AI三摄，三颗摄像头分别为4800万像素、800万像素和200万像素。其中4800万像素主摄像头，光圈F/1.8，感光尺寸1/2英寸。800万像素超广角摄像头视角达到120度；前置摄像头采用一枚1600万像素人像美颜相机，支持人像超级夜景，可自动识别五官调优。

其他方面，荣耀20青春版共有蓝水翡翠、幻夜黑、冰岛幻境三款颜色可选，支持GPU Turbo 3.0、Link Turbo技术、方舟编译器、EROFS超级文件系统、AOD熄屏显示功能，其机身厚度为7.7毫米，重量172克。

价格方面，荣耀20青春版4GB+64GB版售价1399元、6GB+64GB版1499元、6GB+128GB版1699元、8GB+128GB版1899元。