阅文吴文辉：好内容不分国界，网文出海推进文明互鉴

网易科技讯10月22日消息，第六届世界互联网大会于浙江乌镇召开，阅文集团联席CEO吴文辉在中国网络文学海外传播圆桌会议上表示，“互联网的技术迭代推动了网络文学产业的飞速发展，从改变人们的阅读和写作方式到影响力出海、从单一的网络文学产业升级为涵盖影视、游戏等多种形态的版权运营。”

阅文集团表示，平台深耕网络文学行业近二十余年。除了提升网络文学在国内的影响力之外，阅文集团还积极推进网络文学出海。对此吴文辉表示，无论在什么时代，好的内容都是不分国界的。阅文集团在出海这块已经做了许多尝试，也希望以网络文学为契机，推动中国文化产业走出去，促进全球文化的交流互鉴。

他补充道，鉴于中国文化的魅力，网络文学已成文明互鉴、跨文化交流的重要方式之一，其影响力也在不断扩大。由于文化自信，中国文化企业敢于向海外市场输出文化产品。同时，文化产品在海外圈粉，也进一步坚定了国人的文化自信。

为了推进跨文化交流、文明互鉴，阅文集团一方面通过互联网技术把中国故事推广至全球，包括欧美、东南亚、非洲等地区，使当地用户能够了解中国文化的魅力。另一方面，阅文集团也在尝试从世界各地引入优质的内容。近期阅文集团与迪士尼中国在内容创作领域达成合作就是内容“引进来”的一大表现。除了引进“星球大战”小说中文电子书之外，阅文集团还将与迪士尼中国合作推出全球第一部由中国作者原创的星战网络文学。

“好的内容会吸引一批又一批的爱好者参与到各个环节中，由此产生一个正向循环的生态圈。”吴文辉认为，对阅文来说，网文出海不是简单的作品出海、产品出海，而是生态落地、文化出海。“未来，我们会加大网文商业模式在海外的培育，推动网文和中国文化更深层次地向海外输出。”

此外，对于如何更好地服务海量用户，如何保持公司可持续发展势能？对此，吴文辉称，好内容仍是互联网文学行业未来发展第一动能。阅文集团一直将优质内容作为公司的重要资产。截至2019年6月30日，阅文集团内容平台上已有780万名作家和1170万部作品，覆盖200多种内容品类。

未来，移动互联网对内容产业的影响仍将继续，阅文表示，也将加大IP上下游投资布局，借助互联网技术的发展更好地服务于读者与内容创作者，通过破圈的方法将优质内容投放到其他领域中。