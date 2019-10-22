内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

国内代码托管码云Gitee.com域名解析故障说明：已基本完全恢复

2019-10-22 23:40:23来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家10月22日消息 针对10月21日下午码云 Gitee 域名解析故障，码云官方今天进行了说明，表示目前 gitee.com 域名已经基本完全恢复。

下面是声明内容：

2019年10月21日下午14:30，接上级监管部门通知 gitee.com 疑似存在违法违规内容，阿里云按监管部门规定暂停域名解析，10月21日下午15:40 安全检查结束没有发现问题，当时恢复 gitee.com 域名解析。如原通知信息引发对阿里云的误解，在此深表歉意。我们将积极做好与监管部门的信息与网络安全沟通工作，为开发者提供更好的服务。

目前 gitee.com 域名已经基本完全恢复，由于每个地方的 DNS 生效时间不同，全部生效需要一点时间，如果你所在的地方还无法 ping 到 gitee.com 的 IP 地址，或者ping 到的地址是 127.0.0.1 ，请将本机的 DNS 服务器更改为

223.5.5.5 或者 114.114.114.114

这是码云运行六年多来首次遭遇此问题，目前我们已经和监管部门建立联系，避免以后再出现这种情况。

如果造成你使用的不便，致以我们深深的歉意。

10月21日，下午，国内基于 Git 的代码托管和研发协作平台码云Gitee今天发布声明，码云 Gitee.com 的域名被停止解析

据介绍，码云(gitee.com)是 OSCHINA.NET 推出的代码托管平台,支持 Git 和 SVN,提供免费的私有仓库托管。目前已有超过 350 万的开发者选择码云。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：代码开源

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有