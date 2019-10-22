国内代码托管码云Gitee.com域名解析故障说明：已基本完全恢复

IT之家10月22日消息 针对10月21日下午码云 Gitee 域名解析故障，码云官方今天进行了说明，表示目前 gitee.com 域名已经基本完全恢复。

下面是声明内容：

2019年10月21日下午14:30，接上级监管部门通知 gitee.com 疑似存在违法违规内容，阿里云按监管部门规定暂停域名解析，10月21日下午15:40 安全检查结束没有发现问题，当时恢复 gitee.com 域名解析。如原通知信息引发对阿里云的误解，在此深表歉意。我们将积极做好与监管部门的信息与网络安全沟通工作，为开发者提供更好的服务。

目前 gitee.com 域名已经基本完全恢复，由于每个地方的 DNS 生效时间不同，全部生效需要一点时间，如果你所在的地方还无法 ping 到 gitee.com 的 IP 地址，或者ping 到的地址是 127.0.0.1 ，请将本机的 DNS 服务器更改为

223.5.5.5 或者 114.114.114.114

这是码云运行六年多来首次遭遇此问题，目前我们已经和监管部门建立联系，避免以后再出现这种情况。

如果造成你使用的不便，致以我们深深的歉意。